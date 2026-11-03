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Пращаме 11 самбисти на Световното в Ташкент

  • 3 ное 2026 | 11:17
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Пращаме 11 самбисти на Световното в Ташкент

Отбор от 11 български самбисти ще участва на световното първенство в Ташкент. Тимът заминава днес, а схватките започват в петък.

Лидер на състава е световният и европейски шампион Иван Хърков (79 кг). Останалите състезатели в спортното самбо за Борислав Янаков (58 кг), Димитър Стоянов (64 кг), Васил Смилянов (71 кг), Даниел Дичев (98 кг), Таня Радулова (54 кг), Ива Иванова (59 кг) и Ана-Мария Манушева (65 кг). Световният шампион за 2011-а Мартин Маринков (+98 кг) прави своето завръщане в бойното самбо. Освен него каски за битки ще сложат Емил Незиров (71 кг) и Ивайло Симеонов (88 кг), съобщават още от "Спортната джунгла".

Треньори на отбора са Васил Соколов и Николай Матев.

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