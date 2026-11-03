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Робърт Уитакър получи съперник за битка пред домакинска публика

  • 3 ное 2026 | 11:07
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Робърт Уитакър получи съперник за битка пред домакинска публика

Бившият шампион в средна категория на UFC Робърт Уитакър се завръща пред родна публика, за да продължи похода си в полутежка категория. От бойната организация официално обявиха, че австралийската звезда ще премери сили с Богдан Гусков (18-4-1) на 6 февруари в зала „Афтърпей Арена“ в Сидни.

Това ще бъде първият мач на Уитакър на австралийска земя от 2019 година насам, когато отстъпи шампионския пояс на Израел Адесаня на турнира UFC 243. Освен това опитният боец не се е състезавал в Сидни от 2014 година.

35-годишният Уитакър (27-9) направи успешен дебют в полутежка категория по време на UFC 329, след като нокаутира ветерана Никита Крилов в третия рунд. С този успех той спря серия от две последователни загуби и даде ясен сигнал, че планира нов щурм към титлата в края на забележителната си кариера.

Робърт Уитакър дебютира с успех в полутежка категория
Робърт Уитакър дебютира с успех в полутежка категория

Съперникът му Богдан Гусков ще търси бърза реабилитация след тежко поражение в последния си двубой. Първоначално боецът с прякор „Хитмен“ трябваше да излезе в реванш срещу Ян Блахович на галавечерта UFC Сърбия. Вместо това обаче той прие участие с кратко предизвестие седмица по-рано на турнира UFC Абу Даби, където замени контузения Халил Раунтрий Джуниър срещу Магомед Анкалаев. Срещата премина под пълната доминация на Анкалаев, който в крайна сметка нокаутира Гусков в петия рунд.

В главния двубой на UFC в Сидни един срещу друг ще се изправят австралиецът Куилън Салкилд и Беноа Сен-Дени.

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