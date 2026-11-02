Бронзовият медалист Иван Николчев: Не съм чак толкова радостен, тъй като дойдох тук с цел златен медал

Джудистът Иван Николчев заяви, че не е толкова радостен, въпреки че донесе първи медал за България на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. 16-годишният българин завоюва бронз в категория до 81 килограма.

Европейският шампион за кадети, който участва в по-горната за него категория, победи в спора за третото място представителя на Сиера Леоне Шаку Каргбо с "ипон" 1:45 преди края. Николчев каза, че е очаквал да вземе златното отличие.

Джудистът Иван Николчев донесе първи медал за България на Младежките олимпийски игри

"Двубоят за третото място премина добре, както беше планирано. Не съм чак толкова радостен, колкото трябва да съм, понеже дойдох тук с целта за златен медал, но бронзовия медал го взех впоследствие, след като загубих на полуфинала. И не съм чак толкова радостен, но все пак се радвам и на това", каза българинът след състезанието.



"Часовете между полуфинала и срещата за бронза преминаха дълго. Премислях си, естествено, гледах противника, как трябва да го победа, по какъв начин, това е много важно в джудото. Също така си мислих, как ще се прибера с бронзовия медал, знаейки, че всички ме очакваха със златото. И, ако трябва да бъда честен, не съм много радостен, когато си замисля за това. Но бяха дълги четири часа, в които мислех много неща. Те минаха, вече сме тук, с бронзов медал и ще се прибера в България с бронзов медал", добави той.

Николчев беше подкрепян в залата от всички български спортист, които в момента са в Дакар, а сред официалните лица бяха председателят на комисията за младежта и спорта Петър Стойчев, генералният секретар на БОК Данаил Димов, президентът на БФ Джудо Румен Стоилов и Водоля Златев, шеф на мисия.

"Моите приятели от България ми донесоха гордост. Радвам се, че сме приятели, че сме от една държава. Те са много хубави хора, помогнаха ми психически и физически, особено сега за третото място. Чувах ги как викат моето име и бях много радостен", заяви медалистът.

Буквално десет дни преди Олимпиадата той получава тежка контузия на кръста и участието му е под въпрос.

"Беше много неочаквано. Прибрах се в България от Франция и в началото не ме болеше толкова, но след една много тежка тренировка, почувствах силна болка в кръста и отидохме на лекар. Първите доктори казаха, че ми е счупен прешлен и казаха също, че не мога да участвам на Олимпийските игри. Ревал съм, няма да лъжа, беше много гадно, но след това Румен Стоилов се намеси и каза да не се отказвам, има шанс това да не е вярно. Отидохме на още шест различни доктора и те казаха, че не ми е счупен прешлена, не е много голяма контузия, ще мога да играя. Бях много радостен и вече съм с бронзов медал", разказа Николчев.

Президентът на БФ Джудо Румен Стоилов беше неотлъчно до състезателя и до треньора през целия ден днес.

"Аз искам първо да му благодаря за успеха. Много важно е, че БОК, начело с г-жа Лечева, успяхме да се преборим за неговата квота. Той се отблагодари с това представяне. Вие много добре знаете, че с Международния олимпийски комитет е сложна система. Изключително съм щастлив. Това, което Иван сподели, ние сме научени, че не трябва да се отказваме. Наистина, посъветвах майка му и него, да направим всички необходими изследвания и ето го с медал", заяви Румен Стоилов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google