Френска звезда в бойните спортове е съперник на Джейк Пол

Джейк Пол обяви официално съперника за следващата си поява на боксовия ринг. На 24 декември в зала „Кока-Кола Арена“ в Дубай популярният инфлуенсър ще се изправи срещу бившия световен шампион по кикбокс Седрик Думбе.

Двубоят е насрочен за осем рунда в полутежка категория до 90,7 кг, като двамата бойци ще използват ръкавици от десет унции. Все още не са обявени детайли относно телевизионното и онлайн излъчване на събитието.

За Пол това ще бъде първо качване на ринга след декември 2025 година, когато претърпя първата си загуба с нокаут на професионалната сцена в сблъсък с ветерана в тежка категория Антъни Джошуа. При това поражение американецът получи счупване на челюстта, което наложи две хирургически интервенции.

Преди това поражение звездата от YouTube имаше серия от шест поредни победи и актив от 12 успеха и 2 загуби, записвайки престижни резултати срещу имена като Майк Тайсън, Майк Пери и Нейт Диаз.

„Седрик ме предизвикваше преди две години, след като нокаутира някакъв тип за 9 секунди“, заяви Пол в официалното съобщение. „Е, сега получаваш своя шанс. Имам нужда от сработване, челюстта ми все още не е съвсем наред и нямам световни титли по кикбокс като теб. Но знаеш ли какво – това не е кикбокс, мон ами. Това е бокс. Точно както Усик се разправи с Рико Верхувен, така и аз ще те приключа на Бъдни вечер в Дубай, след което ще отпразнувам победата с бутилка Кока-Кола в залата. Обичаш да говориш много, така че нека видим какво ще кажеш очи в очи на пресконференциите следващата седмица в Париж и Дубай. Към гордия народ на Франция – извинявайте за това, което ще направя, но вашият син беше непослушен и ще бъде наказан. Връщам се.“

Седрик Думбе, който има баланс от 6 победи и 1 загуба в смесените бойни изкуства (всички с нокаут), е сред най-титулуваните кикбоксьори, преминали в ММА. В забележителната си кариера той е записал 45 нокаута и спечели две шампионски пояса в организацията GLORY.

Французинът проведе два мача в PFL, като в единия записа нокаут за девет секунди, а в другия претърпя куриозна загуба заради треска в пръста на крака. Последното му участие в клетката бе под егидата на Bellator през май 2024 година, когато победи Джалил Уилис с технически нокаут още в първия рунд.

„Джейк Пол нарича себе си „Проблемното дете“, но никога не се е сблъсквал с проблем като мен“, отвърна Думбе. „Той няма представа на какво е способен един французин и на 24 декември в Дубай ще го унищожа. Джейк обича приказките, аз също, но след това, което Джошуа причини на челюстта му, не съм сигурен колко приказки са му останали. Ще довърша започнатото от Джошуа. Дубай е специално място за мен и на Бъдни вечер ще развея френския флаг над неговото бездиханно тяло. Франция, това е за вас.“

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