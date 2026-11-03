Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Френска звезда в бойните спортове е съперник на Джейк Пол

  • 3 ное 2026 | 10:51
  • 275
  • 0
Френска звезда в бойните спортове е съперник на Джейк Пол

Джейк Пол обяви официално съперника за следващата си поява на боксовия ринг. На 24 декември в зала „Кока-Кола Арена“ в Дубай популярният инфлуенсър ще се изправи срещу бившия световен шампион по кикбокс Седрик Думбе.

Двубоят е насрочен за осем рунда в полутежка категория до 90,7 кг, като двамата бойци ще използват ръкавици от десет унции. Все още не са обявени детайли относно телевизионното и онлайн излъчване на събитието.

За Пол това ще бъде първо качване на ринга след декември 2025 година, когато претърпя първата си загуба с нокаут на професионалната сцена в сблъсък с ветерана в тежка категория Антъни Джошуа. При това поражение американецът получи счупване на челюстта, което наложи две хирургически интервенции.

Преди това поражение звездата от YouTube имаше серия от шест поредни победи и актив от 12 успеха и 2 загуби, записвайки престижни резултати срещу имена като Майк Тайсън, Майк Пери и Нейт Диаз.

„Седрик ме предизвикваше преди две години, след като нокаутира някакъв тип за 9 секунди“, заяви Пол в официалното съобщение. „Е, сега получаваш своя шанс. Имам нужда от сработване, челюстта ми все още не е съвсем наред и нямам световни титли по кикбокс като теб. Но знаеш ли какво – това не е кикбокс, мон ами. Това е бокс. Точно както Усик се разправи с Рико Верхувен, така и аз ще те приключа на Бъдни вечер в Дубай, след което ще отпразнувам победата с бутилка Кока-Кола в залата. Обичаш да говориш много, така че нека видим какво ще кажеш очи в очи на пресконференциите следващата седмица в Париж и Дубай. Към гордия народ на Франция – извинявайте за това, което ще направя, но вашият син беше непослушен и ще бъде наказан. Връщам се.“

Седрик Думбе, който има баланс от 6 победи и 1 загуба в смесените бойни изкуства (всички с нокаут), е сред най-титулуваните кикбоксьори, преминали в ММА. В забележителната си кариера той е записал 45 нокаута и спечели две шампионски пояса в организацията GLORY.

Французинът проведе два мача в PFL, като в единия записа нокаут за девет секунди, а в другия претърпя куриозна загуба заради треска в пръста на крака. Последното му участие в клетката бе под егидата на Bellator през май 2024 година, когато победи Джалил Уилис с технически нокаут още в първия рунд.

„Джейк Пол нарича себе си „Проблемното дете“, но никога не се е сблъсквал с проблем като мен“, отвърна Думбе. „Той няма представа на какво е способен един французин и на 24 декември в Дубай ще го унищожа. Джейк обича приказките, аз също, но след това, което Джошуа причини на челюстта му, не съм сигурен колко приказки са му останали. Ще довърша започнатото от Джошуа. Дубай е специално място за мен и на Бъдни вечер ще развея френския флаг над неговото бездиханно тяло. Франция, това е за вас.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Бронзовият медалист Иван Николчев: Не съм чак толкова радостен, тъй като дойдох тук с цел златен медал

Бронзовият медалист Иван Николчев: Не съм чак толкова радостен, тъй като дойдох тук с цел златен медал

  • 2 ное 2026 | 20:18
  • 1242
  • 1
Джудистът Иван Николчев донесе първи медал за България на Младежките олимпийски игри

Джудистът Иван Николчев донесе първи медал за България на Младежките олимпийски игри

  • 2 ное 2026 | 19:05
  • 2018
  • 2
Дарби Алин пробяга Нюйоркския маратон без подготовка и само 48 часа след мач в Мексико

Дарби Алин пробяга Нюйоркския маратон без подготовка и само 48 часа след мач в Мексико

  • 2 ное 2026 | 18:44
  • 1336
  • 2
SENSHI приема заявки за международния лагер със световни бойни величия през декември

SENSHI приема заявки за международния лагер със световни бойни величия през декември

  • 2 ное 2026 | 16:42
  • 736
  • 0
Калина Славчева остана на една позиция от място на финал в Дакар

Калина Славчева остана на една позиция от място на финал в Дакар

  • 2 ное 2026 | 15:15
  • 961
  • 0
Иван Николчев ще спори за бронз в джудото на Младежката олимпиада в Дакар

Иван Николчев ще спори за бронз в джудото на Младежката олимпиада в Дакар

  • 2 ное 2026 | 14:52
  • 634
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

  • 3 ное 2026 | 10:03
  • 5076
  • 12
Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

  • 3 ное 2026 | 10:14
  • 2875
  • 0
Ботев (Враца) скочи от съдийството и организацията на мача с Черно море

Ботев (Враца) скочи от съдийството и организацията на мача с Черно море

  • 3 ное 2026 | 10:32
  • 968
  • 2
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:44
  • 301181
  • 88
Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:10
  • 7175
  • 7
Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

  • 3 ное 2026 | 07:57
  • 7253
  • 24