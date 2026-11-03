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Хамзат Чимаев и Хорхе Масвидал се изправят един срещу друг в граплинг сблъсък

  • 3 ное 2026 | 10:57
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Хамзат Чимаев и Хорхе Масвидал се изправят един срещу друг в граплинг сблъсък

Хамзат Чимаев продължава с натоварената си програма до края на календарната година. Бившият шампион на UFC в средна категория ще премери сили с ММА ветерана Хорхе Масвидал в граплинг двубой, в който победителят може да бъде определен с победа само чрез предаване.

От новосформираната организация ALF League обявиха в неделя, че срещата между двамата ще бъде главното събитие на дебютната им галавечер, която ще се проведе на 4 декември в зала „Ди Адженда“ в Дубай.

Това ще бъде шеста изява за Чимаев извън ММА клетката, откакто загуби пояса в средна категория срещу Шон Стрикланд на UFC 328 през изминалия май. До момента той записа четири участия за веригата RAF, побеждавайки бившите шампиони на UFC Роби Уолър и Тайрън Уудли, дългогодишния претендент в полусредна дивизия Гилбърт Бърнс, както и Дилън Денис. Преди сблъсъка през декември Чимаев ще се изправи и срещу Колби Ковингтън в главен мач на събитието на RAF в Абу Даби на 14 ноември.

Царукян и Чимаев с категорични победи на RAF 14
Царукян и Чимаев с категорични победи на RAF 14

Масвидал също не е спирал състезателната си дейност след последната си поява в UFC през 2023 година. Боецът с прякор „Геймбред“ отстъпи с единодушно съдийско решение срещу Нейт Диаз в боксов мач през юли 2024 година и редовно загатва за възможно завръщане в октагона.

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