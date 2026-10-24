Царукян и Чимаев с категорични победи на RAF 14

Царукян надделя над Дилън Денис в основното събитие, докато Чимаев се справи с Роби Лоулър. Звездите от UFC постигнаха убедителни победи с технически туш в Невада.

Бойната галавечер Real American Freestyle 14 (RAF 14), състояла се в комплекс "Fontainebleau" в Лас Вегас, бе белязана о категорични успехи за две от най-големите имена на UFC. Арман Царукян и Хамзат Чимаев демонстрираха пълна доминация на тепиха и спечелиха своите двубои още в първата част с технически туш.

В главното събитие на вечерта Арман Царукян се изправи срещу специалиста по бразилско джиу-джицу Дилън Денис в битка за встъпителната титла в средна категория (Middleweight Crossover Championship). Царукян пое контрола от самото начало, откривайки с бързо поваляне и извеждане извън очертанията за преднина от 3:0. След ново събаряне той пренесе борбата на земя и записа последователни преобръщания, за да затвори срещата при резултат 10:0 с технически туш още в първия период.

В подглавния сблъсък Хамзат Чимаев се изправи срещу бившия шампион на UFC Роби Лоулър. Чимаев бързо взе инициативата с светкавично събаряне. Малко след подновяването той отново свали Лоулър на тепиха и чрез серия от преобръщания бързо поведе с 8:0. Чимаев завърши срещата с още една 2-точкова акция за крайното 11:0 (или 10:0 според официалния край на борбата) с технически туш 20 секунди преди края на първия период, с което записа трета си победа в RAF.

Събитието в Лас Вегас предложи още редица вълнуващи сблъсъци. В мач за титлата при жените в категория сламка Лусия Йепес надделя над Сара Хилдебранд с 8:7 по точки.

Майкъл Калиендо поднесе изненада, побеждавайки олимпийския шампион Джордан Бъроуз с 7:5 (или 8:5).

В битка за титлата в лека категория Ридж Ловет спечели с технически туш 13:2 срещу Джордан Оливър.

Себастиан Ривера победи Вито Арухау при равенство 11:11 по допълнителни критерии, а Йонгер Бастида надделя над Зак Елам с 9:1.

В други срещи от галата Пат Дауни тушира Магомед Магомедкеримов във втория период, Брендън Алън победи Александър Шлеменко с технически туш 10:0, Дилън Рагусин надделя над Хуан Арчулета с 10:0, Бела Мир победи Хоуп Чейс с 10:0, а Ахмед Гаджимагомедов спечели срещу Мехи Люис с 5:4

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