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  2. Устрем (Дончево)

Поредна контузия в Устрем

  • 3 ное 2026 | 07:14
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Поредна контузия в Устрем

Нов здравословен проблем в състава на Устрем (Дончево). Случи се в мача със Септември (Драгоево), завършил с победа 4:2. Пламен Шестаков беше принудително заменен в 77-ата минута на въпросния двубой от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига. Предстои да се разбере каква точно е неговата травма и дали ще може да вземе участие в следващия двубой на тима. Той не е единствения контузен футболист в Устрем. Заради подобни проблеми извън терена са капитанът Дони Дончев, голмайсторът Виктор Христов и други техни съотборници.

Устрем с трета поредна победа
Устрем с трета поредна победа
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