Устрем бие в Суворово

В Суворово, Устрем (Дончево) победи като гост Фратрия II (Варна) с 2:1. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига. Стана равностоен двубой. Домакините повече атакуваха. Съперникът им обаче контраатакуваше опасно. Герой стана Дейвид Венциславов, който реализира и двете попадения за успеха. Той откри резултата в 40-ата минута. После футболистите на Устрем пропуснаха да вкарат още. Само 180 секунди след почивката, Георги Иванов изравни резултата. Развръзката настъпи в 53-ата минута, когато Венциславов беше изведен срещу вратаря и реализира победното попадение.

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