Тунчев: Съжаляваме, че не затворихме мача по-рано

Наставникът на Арда (Кърджали) – Александър Тунчев прие с успокоение победата на тима с 2:1 над Септември. Успехът за кърджалийския тим дойде много трудно.

„От доста време не бяхме вкусвали победата за първенство. Беше трудно. Малко или много ни тежеше и това се видя в днешния мач с пропуските, които направихме. Съжаляваме, че не затворихме мача по-рано. Трябваше да си завършим атаките. Направихме си нашата глупост – контраатака и дузпа за противника. Следващият мач със Спартак Варна ще бъде много важен за двата отбора. Ще се опитаме да възстановим момчетата“.

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