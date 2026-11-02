Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)

Тунчев: Съжаляваме, че не затворихме мача по-рано

  • 2 ное 2026 | 21:39
  • 616
  • 0

Наставникът на Арда (Кърджали) – Александър Тунчев прие с успокоение победата на тима с 2:1 над Септември. Успехът за кърджалийския тим дойде много трудно.

„От доста време не бяхме вкусвали победата за първенство. Беше трудно. Малко или много ни тежеше и това се видя в днешния мач с пропуските, които направихме. Съжаляваме, че не затворихме мача по-рано. Трябваше да си завършим атаките. Направихме си нашата глупост – контраатака и дузпа за противника. Следващият мач със Спартак Варна ще бъде много важен за двата отбора. Ще се опитаме да възстановим момчетата“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

  • 2 ное 2026 | 20:27
  • 19322
  • 75
Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

  • 2 ное 2026 | 21:25
  • 10452
  • 3
Селтик хвърли поглед към Хулио Веласкес?

Селтик хвърли поглед към Хулио Веласкес?

  • 2 ное 2026 | 18:19
  • 12520
  • 48
СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

  • 2 ное 2026 | 17:57
  • 21151
  • 175
Лудогорец разби Шипка старс за едно полувреме в U15

Лудогорец разби Шипка старс за едно полувреме в U15

  • 2 ное 2026 | 17:38
  • 837
  • 0
Служители и фенове работят по отводняване на "Тича"

Служители и фенове работят по отводняване на "Тича"

  • 2 ное 2026 | 17:28
  • 1679
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

  • 2 ное 2026 | 20:27
  • 19322
  • 75
СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

  • 2 ное 2026 | 17:57
  • 21151
  • 175
Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

  • 2 ное 2026 | 21:25
  • 10452
  • 3
Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

  • 2 ное 2026 | 16:30
  • 22378
  • 162
Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

  • 2 ное 2026 | 14:46
  • 25797
  • 29
Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 26205
  • 114