Джокович отговори на „експертите“: Мислят си, че знаят точно какво се случва с мен – но не знаят!

Новак Джокович ще се състезава на "Мастърс"-а в Париж тази седмица, а преди мача си от първия кръг застана пред журналистите. Сръбският тенисист заяви, че се „приближава към преодоляване на проблемите, през които е преминал през последните 12 месеца“. Сърбинът се завърна в Париж за първи път от 2023 година насам. Турнирът, на който е рекордьор със седем спечелени титли, започва за него във вторник, когато в мач от първия кръг ще се изправи срещу Валантен Вашеро.

На въпрос дали турнирите от Големия шлем остават основната му мотивация, сърбинът отговори:

"Е, турнирите от Големия шлем остават, разбира се, най-важните надпревари в календара. За мен и за 99 процента от играчите те са върхът и историческите стълбове на нашия спорт – там, където искаш да покажеш най-добрия си тенис и да запишеш името си в историята. Така че все още искам да давам всичко от себе си на Шлемовете, но, разбира се, бих искал да играя силно и на останалите турнири. Честно казано, през този сезон фокусът ми се измести по-скоро към това да се чувствам добре физически на корта, отколкото към самата игра. Защото в повечето турнири, в които участвах – а те не бяха много – здравословното ми състояние беше огромна борба. Физически се измъчвах страшно много и това нямаше нищо общо с подготовката ми или с това дали тренирам достатъчно... Виждам, че много хора обичат да изказват „експертно“ мнение, сякаш знаят точно какво се случва с мен – но всъщност нямат представа. Въпреки това, както казах, всеки път, когато се чувствах по-добре на корта – а напоследък това наистина е факт и се доближаваме до преодоляването на проблемите от последните 12 месеца – нивото ми веднага се вдига. Удоволствието от играта се връща, усещането е страхотно и играя по-добре. Пекин беше най-силната ми седмица за годината след Австралия. Смятам, че и в Базел играх доста прилично. Разбира се, загубата беше неприятна, но просто се опитвам да се насладя на последните няколко седмици от сезона и на времето си на корта. Най-важното е да се чувствам добре, а резултатите сами ще дойдат. Ще видим какво ще стане след това".

Джокович наистина имаше множество проблеми през този сезон, като в определени моменти се затрудняваше дори с дишането. По този повод той разкри колко много му помагат йогата, медитацията и съзнателното дишане.

"Винаги е ставало дума за връзката между тялото и ума – никога едното не е било по-важно от другото. Идвам от регион, където йогата и медитацията не са особено разпространени практики, но винаги съм имал отворено съзнание и желание да се уча как да подобря състоянието си, начина си на трениране и възстановяване. А съзнателното дишане винаги е било в центъра на моята подготовка. Така е още от ранна възраст – имах късмета в началото на кариерата си да срещна хора, които ми показаха колко е важно да се грижиш за себе си по холистичен начин. Разбира се, продължавам да практикувам много от тези неща и днес. Изградих си собствени навици и рутина, които ми помагат да се чувствам по-добре и да поддържам здравето си в оптимално състояние".

Джокович получи и въпрос извън темата за тениса. Журналист, посетил Сърбия през изминалата седмица, отбеляза обществените нагласи, че към Новак е имало несправедливо отношение от страна на хора на високи позиции, които са се опитвали да го дискредитират и критикуват...

"Да, вижте, няма да коментирам или обсъждам миналото. Миналото си е минало и се надявам това да бъде ново начало за страната. Да, аз съм патриот, но винаги съм представлявал народа си, а не властта. Има огромна разлика между двете. Така че се радвам на тези промени и се надявам бъдещето за страната ни да бъде успешно и изпълнено с просперитет".

Припомняме, че Джокович и Вашеро ще излязат във вторник за третия мач от програмата на Централния корт, като срещата им се очаква да започне около часа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages