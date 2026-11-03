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Евертън се събуди и излъга Нюкасъл като гост

  • 3 ное 2026 | 00:03
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Евертън победи Нюкасъл с 1:0 на „Сейнт Джеймсис Парк“ в среща от 9-ия кръг на Премиър лийг. Тиерно Бари (49′) отбеляза единственото попадение, а домакините завършиха с десет души след изгонването на Джейкъб Рамзи в добавеното време. Така "карамелите" сложиха край на серията си от две поредни загуби и три мача без успех в първенството.

Първото полувреме бе сравнително равностойно, но гостите имаха добра възможност да поведат непосредствено преди почивката. Киърнан Дюсбъри-Хол върна топката към непокрития Харисън Армстронг, който стреля покрай вратата.

Евертън все пък намери път към гола в 49-ата минута. Дюсбъри-Хол разсече защитата с отличен извеждащ пас към Тайрик Джордж. Ударът му бе спасен, но Бари притича и довкара отблизо за 0:1.

В 55-ата минута Джарад Брантуейт можеше да удвои преднината на гостите, но Мартин Хорничек отрази удара му с глава след центриране на Джордж.

Нюкасъл пропусна най-добрата си възможност за изравняване в 67-ата минута. Антъни Еланга стреля отблизо в гредата, след което топката се търкулна по голлинията, преди да бъде избита.

В осмата минута на добавеното време домакините останаха с човек по-малко. Рамзи бе изгонен след второ официално предупреждение за опасно нарушение срещу Армстронг в средата на терена.

С успеха Евертън прекъсна серията си от две поредни шампионатни загуби и се изкачи на седмото място с 13 точки. Нюкасъл е на 13-а позиция с 11 точки.

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Снимки: Gettyimages

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