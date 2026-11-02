Да се насладим на Новак, може би за последно

Директорът на турнира „Мастърс“ в Париж Седрик Пиолин призна, че не разбира напълно последните решения на Новак Джокович, особено що се отнася до участието му във Финалите на ATP. Сръбският ветеран е решил да се завърне в Париж, след като пропусна турнира през 2024 и 2025 година. 39-годишният тенисист се опитва да се класира за заключителната надпревара за сезона в Торино, която е печелил рекордните седем пъти в кариерата си.

Решението му обаче е изненадало Пиолин. Бившият №5 в света припомни, че Джокович се класира за Финалите на ATP през всеки от предишните два сезона, но така и не участва. Сега 24-кратният шампион от Големия шлем иска да играе в турнира, въпреки че все още не си е осигурил място. В предаването Retour Gagnant на „Евроспорт“ французинът коментира ситуацията и призна, че намира подхода на сърбина за доста необичаен.

„Трудно ми беше да проследя логиката му, защото през 2024 и 2025 година той се беше класирал за Финалите, но не игра. Това е малко необичайно в историята на турнира, особено като се има предвид колко много тенисисти мечтаят да участват в него. А тази година, когато все още не се е класирал, обяви, че иска да си осигури място и да играе“, заяви Пиолин.

Опитният тенисист се отказа от участие във Финалите на ATP през ноември 2024 година заради продължаваща контузия. По това време той вече беше спечелил олимпийското злато в Париж, побеждавайки Карлос Алкарас на финала. Джокович обясни отсъствието си с публикация в социалните мрежи, като призна, че се е надявал да участва в Торино.

„Наистина очаквах с нетърпение да бъда там, но заради продължаваща контузия няма да играя следващата седмица. Извинявам се на всички, които са планирали да ме гледат. Пожелавам страхотен турнир на всички участници. До скоро!“

Нещо подобно се случи и през 2025 година. Бившият №1 в света спечели турнира от категория ATP 250 в Атина, след като победи Лоренцо Музети на финала, но не успя да участва в Торино заради контузия в рамото. Оттеглянето му позволи на Музети да направи своя дебют във Финалите на ATP. Италианецът беше загубил от Джокович в трисетов финал в Атина, където сърбинът завоюва 101-вата титла в кариерата си.

Въпреки че поставя под въпрос последните му решения, Пиолин е щастлив от завръщането на ветерана в Париж. Според него любителите на тениса трябва да ценят всяка възможност да наблюдават сърбина в действие, особено предвид възрастта му.

„Разбира се, че сме изключително щастливи. Но мисля, че отвъд всичко това, отвъд числата и всички тези критерии, първото нещо, което ми мина през ума, беше: нека се възползваме от възможността, нека се насладим на Новак, нека му се радваме, защото той вече е на 39 години“, добави директорът на турнира.

Сърбинът има изключително успешна история на „Мастърс“ турнира в Париж, който е печелил седем пъти. Последната му титла дойде през 2023 година, когато победи Григор Димитров на финала. През 2024 година Джокович реши да не участва в Париж, а през следващия сезон отново се оттегли от надпреварата. Завръщането му тази година идва във важен момент, тъй като все още има шанс да се класира за Финалите на ATP, насрочени за периода 15–22 ноември.

39-годишният тенисист наскоро участва в турнира в Базел, където победи Юго Юмбер в три сета, преди да загуби от Ян-Ленард Щруф на осминафиналите. Германецът постигна успех със 7:6(4), 5:7, 7:6(5) след оспорван двубой. В момента Джокович заема 12-ото място в световната ранглиста и влиза в турнира в Париж като поставен под №10. В първия кръг той ще се изправи срещу Валентен Вашеро, а сред възможните му съперници в следващите етапи са Алекс де Минор и Александър Зверев.

Двубоят срещу Вашеро може да се окаже особено интересен. Тенисистът от Монако победи Джокович на полуфиналите на „Мастърс“ турнира в Шанхай през 2025 година, след което спечели най-голямата титла в кариерата си. Пиолин коментира и възможността това да е едно от последните участия на сърбина на „Мастърс“ турнира в Париж. Директорът на надпреварата припомни, че Джокович е изразил желание да продължи кариерата си до Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, но смята, че с напредването на възрастта това става все по-трудно.

„Той е на 39 години и макар да обяви, че иска да продължи кариерата си до Лос Анджелис 2028, виждаме, че става все по-трудно. Това е естествено – тялото вече не реагира по същия начин, става по-бавно и се нуждае от повече време за възстановяване“, подчерта Пиолин.

Бившият френски тенисист засегна темата за бъдещето на Джокович и по време на церемонията по тегленето на жребия за турнира в Париж, като напомни на зрителите, че сърбинът може би няма да се завръща още много пъти в надпреварата.

„Мисля, че посланието е следното: нека се възползваме максимално от възможността. Нека се насладим на Новак, защото ако това не е последното му участие тук, може би е предпоследното“, заяви Пиолин.

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