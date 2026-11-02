Увековечиха името на Барези в пантеона на Милано

Легендата на Милан Франко Барези бе удостоен с едно от най-високите отличия на град Милано, след като името му бе вписано във Фамедио – пантеона на бележитите личности, намиращ се в Монументалното гробище. Церемонията се състоя в понеделник, а сред присъстващите бяха семейството на бившия капитан на „росонерите“, кметът на града Джузепе Сала и представителят на клуба Даниеле Масаро. Барези бе една от общо 14 личности, чиито имена бяха добавени във Фамедио в знак на признание за приноса им към историята и развитието на Милано. Сред останалите отличени са певицата Орнела Ванони, журналистът Бруно Пицул, дон Антонио Маци и фотографът Джовани Гастел.

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„Градът на Милано днес отдаде почит на Франко Барези, легендарния капитан на Милан, като вписа името му във Фамедио на Монументалното гробище – място, посветено на личностите, оформили историята и идентичността на града“, написаха от клуба. Барези е сред най-великите защитници в историята на футбола. Той прекара цялата си професионална кариера в Милан, като носи капитанската лента в продължение на 15 сезона. С тима спечели шест титли в Серия А и три европейски трофея, а след края на кариерата му през 1997 г. клубът извади от употреба фланелката с номер 6.

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Снимки: Gettyimages