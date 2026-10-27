Поругаха графити на Барези няколко дни преди Дерби дела Мадонина

Графитите на починалата легенда на Милан Франко Барези на сградата на клубния офис бяха поругани няколко дни преди съботното Дерби дела Мадонина между “росонерите” и градския съперник Интер, съобщават местните медии.

Както е известно, след кончината на Барези на 31 юли, на фасадата на “Каза Милан” бяха поставени графити на великия защитник като част от инициативите, с които клубът почете своята легенда. Вчера обаче се оказа, че те са изцапани с черна боя, като на единия графит са опетнени Скудетото на фланелката на играча, неговата капитанска лента и емблемата на Милан на шортите му, а на другия графит - трофея от Шампионската лига, който е вдигнат от него.

🚨 | 𝐃𝐈𝐒𝐆𝐑𝐀𝐂𝐄𝐅𝐔𝐋. The new Franco Baresi mural at Casa Milan has ONCE AGAIN been vandalised. The Milan captain’s armband and the club crest on his shorts have been erased. https://t.co/l2tATnmNzk — Milan Xtra (@MilanXtra) October 26, 2026

Това не е първото поругаване на въпросните графити, като в края на септември лицето на Барези и неговият номер 6 бяха надраскани с червена боя, заради което се наложи възстановяването на графитите от техния създател Лука Росада.

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