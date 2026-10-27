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Поругаха графити на Барези няколко дни преди Дерби дела Мадонина

  • 27 окт 2026 | 14:49
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Графитите на починалата легенда на Милан Франко Барези на сградата на клубния офис бяха поругани няколко дни преди съботното Дерби дела Мадонина между “росонерите” и градския съперник Интер, съобщават местните медии.

Както е известно, след кончината на Барези на 31 юли, на фасадата на “Каза Милан” бяха поставени графити на великия защитник като част от инициативите, с които клубът почете своята легенда. Вчера обаче се оказа, че те са изцапани с черна боя, като на единия графит са опетнени Скудетото на фланелката на играча, неговата капитанска лента и емблемата на Милан на шортите му, а на другия графит - трофея от Шампионската лига, който е вдигнат от него.

Това не е първото поругаване на въпросните графити, като в края на септември лицето на Барези и неговият номер 6 бяха надраскани с червена боя, заради което се наложи възстановяването на графитите от техния създател Лука Росада.

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