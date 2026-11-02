11 световни рекорда в луда надпревара на Световното

Единадесет световни рекорда бяха поставени по време на надпреварата до 85 килограма при мъжете на световното първенство по вдигане на тежести в китайския град Нинбо.

Пет върхови постижения бяха записани в първото движение - изхвърлянето, веднъж падна рекордът в изтласкването, а общо пет пъти бе подобрен рекордът в двубоя.

Шампион с двубой от 390 килограма стана Абделрахман Юнес именно, който изпревари с три килограма колумбиеца Йейсон Лопес. Именно те двамата записаха девет от 11-те нови рекорда. Трети с 382 килограма завърши представителят на домакините Лей Цзянцзин, който обаче не успя да се запише сред рекордьорите.

Още с първия си опит в изхвърлянето Абделрахман Юнес постави световен рекорд от 174 килограма. Той бе с килограм повече от постижението на Алексей Чуркин от Казахстан от Азиатските игри през септември тази година. Веднага след това Лопес вдигна стандарта на 175 килограма, а след него европейският шампион Марин Робу от Молдова постигна 176 килограма в третия си опит.

Юнес не успя на 177 килограма от първия си опит на тази тежест, но при втория се справи с нея за поредния световен рекорд. Той обаче се задържа само минута, тъй като Лопес го вдигна до 178 килограма.

В изтласкването двамата продължиха да се надпреварват, макар че световният рекорд в движението падна само веднъж. Това стана на 215 килограма, които постигна Ро Кван Рьол от КНДР. Така той подобри с килограм собствения си рекорд от последното издание на Азиатските игри.

В двубоя световният рекорд бе подобрен първо на 381 килограма от Юнес, след това на 383 килограма от Лопес, после на 385 килограма от Юнес, на 387 килограма от Лопес и на заключителните 390 килограма от египтянина. След това Йейсон Лопес направи опит на 213 килограма в изтласкването, с който трябваше да събере 391 килограма в двубоя и да излезе на първо място, но колумбиецът не успя да се справи с тази тежест.

Старият световен рекорд в двубоя бе дело на Ро и бе 379 килограма.

Важно уточнение е, че състезанията в категория до 85 килограма се провеждат от тази година. Такава категория имаше и в периода между 1998 и 2018 година, но постиженията, постигнати тогава, вече не се зачитат. Рекордите, постигнати в този период, обаче са още далеч от възможностите на Юнес, Лопес и Ро. Върховото постижение в изхвърлянето е 187 килограма на Андрей Рибаков от Беларус. В изтласкването и в двубоя рекордьор е иранецът Киануш Ростами, съответно с 220 и 396 килограма.

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