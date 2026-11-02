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Съдийка пострада след баскетболен мач в Гърция, откараха я в болница

  • 2 ное 2026 | 13:42
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Съдийка пострада след баскетболен мач в Гърция, откараха я в болница

Баскетболната съдийка Евангелия Цури беше откарана в болница след инцидент в края на двубоя между Коропи и Агиои Анаргирои от четвърта дивизия на Гърция.

Според Gazzetta тя е получила нараняване на лицето, което е наложило поставянето на шевове. Срещата завърши с победа на Агиои Анаргирои с 66:59. След нейния край представител на Коропи, посочен в съдийския доклад като треньор, ударил с юмрук вратата на съдийската съблекалня. Тя отскочила и ударила Цури в лицето.

Според описаното в доклада преди инцидента треньорът се обръщал към съдиите агресивно и със заплашителен тон. Ударът по вратата дошъл в момента, в който съдийският екип влизал в съблекалнята, а Цури я затваряла.

На пострадалата, чието лице кървяло, била оказана първа помощ от лекаря на мача и баскетболиста на гостите Леонидас Бубарис. На място били повикани полиция и спешна медицинска помощ, след което съдийката била транспортирана в болница.

Асоциацията на баскетболните съдии на Южна Атика осъди инцидента в официално изявление. Организацията изрази силно възмущение от случилото се и настоя за справедливо и задълбочено изясняване на обстоятелствата.

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