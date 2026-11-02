Новобранецът Лендеборг изригна при победа на Голдън Стейт над Клипърс

Голдън Стейт Уориърс постигна четвърта поредна победа в редовния сезон на НБА, надигравайки Лос Анджелис Клипърс със 124:112 в Сан Франциско. Успехът дойде въпреки отсъствието на почиващите звезди Стеф Къри и Дреймънд Грийн, а в главно действащо лице се превърна новобранецът Яксел Лендеборг, който записа личен рекорд в кариерата си с 37 точки и добави 6 асистенции.

Лендеборг показа изключителна стрелба, като реализира 13 от 19 опита от игра, включително 6 от 11 от зоната за три точки. Това бе негов четвърти двубой с поне 20 отбелязани точки през кампанията. В средата на третата четвърт той наниза пет безответни точки, осигурявайки на домакините най-голямата им преднина до този момент при 83:68. Неговите 37 пункта представляват най-доброто точково постижение за новобранец на Уориърс от 14 април 2010 г., когато Къри отбеляза 42 точки срещу Портланд.

С две представяния с над 30 точки в първите си седем мача, Лендеборг се нареди до легендите Уилт Чембърлейн и Рик Бари като единствените играчи в клубната история с подобно постижение на старта на кариерата си. С това си представяне той се реваншира за предишната среща срещу Лейкърс в петък, в която напусна преждевременно заради натрупани лични нарушения.

YAXEL LENDEBORG: MOST POINTS BY A WARRIORS ROOKIE IN A SINGLE GAME SINCE STEPH IN 2010! 🌉 37 PTS (career-high, game-high) 🌉 6 AST 🌉 6 3PM 🌉 13-19 FGM 4 straight wins for @Yaxel_Lendeborg and the @warriors! https://t.co/422cb82ur7 — NBA (@NBA) November 2, 2026

Ди'Антъни Мелтън допринесе за победата с 21 точки, а Брандън Поджемски се отчете със солидните 17 точки, 8 борби и 8 асистенции. Резервите на тима се включиха силно с общо 40 точки, като Брандън Уилямс вкара 17 от тях. Голдън Стейт демонстрира отличен ритъм след трудното начало на сезона с три поредни загуби.

За гостите от Лос Анджелис, които допуснаха пета поредна загуба, Руи Хачимура реализира 24 точки, а влезлият от пейката Коби Сандърс добави 16.

Brandon Williams 17 PTS (7-11 FG, 2-3 3P), 3 REB, 3 AST, 1 BLK, +15 vs. Clippers Warriors got him on a veteran minimum https://t.co/aPS2EjIDkz — Role Player Performances (@BenchHighlights) November 2, 2026

Атмосферата в „Чейс Сентър“ бе празнична не само заради успеха. Публиката посрещна с бурни аплодисменти Габи Уилямс, Тифани Хейс и Кая Стоукс от тима на Голдън Стейт Валкирийс. Женският отбор спечели шампионската титла в Женската национална баскетболна асоциация след победа над Атланта Дрийм в исторически седми мач предишната вечер, а състезателките бяха специално почетени през първото полувреме.

В следващите си срещи Клипърс посрещат Торонто Раптърс в понеделник, докато Голдън Стейт ще бъде домакин на Финикс Сънс във втория двубой от своята поредна серия от мачове.

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