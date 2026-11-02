Новобранецът Лендеборг изригна при победа на Голдън Стейт над Клипърс

Голдън Стейт Уориърс постигна четвърта поредна победа в редовния сезон на НБА, надигравайки Лос Анджелис Клипърс със 124:112 в Сан Франциско. Успехът дойде въпреки отсъствието на почиващите звезди Стеф Къри и Дреймънд Грийн, а в главно действащо лице се превърна новобранецът Яксел Лендеборг, който записа личен рекорд в кариерата си с 37 точки и добави 6 асистенции.
Лендеборг показа изключителна стрелба, като реализира 13 от 19 опита от игра, включително 6 от 11 от зоната за три точки. Това бе негов четвърти двубой с поне 20 отбелязани точки през кампанията. В средата на третата четвърт той наниза пет безответни точки, осигурявайки на домакините най-голямата им преднина до този момент при 83:68. Неговите 37 пункта представляват най-доброто точково постижение за новобранец на Уориърс от 14 април 2010 г., когато Къри отбеляза 42 точки срещу Портланд.
С две представяния с над 30 точки в първите си седем мача, Лендеборг се нареди до легендите Уилт Чембърлейн и Рик Бари като единствените играчи в клубната история с подобно постижение на старта на кариерата си. С това си представяне той се реваншира за предишната среща срещу Лейкърс в петък, в която напусна преждевременно заради натрупани лични нарушения.
Ди'Антъни Мелтън допринесе за победата с 21 точки, а Брандън Поджемски се отчете със солидните 17 точки, 8 борби и 8 асистенции. Резервите на тима се включиха силно с общо 40 точки, като Брандън Уилямс вкара 17 от тях. Голдън Стейт демонстрира отличен ритъм след трудното начало на сезона с три поредни загуби.
За гостите от Лос Анджелис, които допуснаха пета поредна загуба, Руи Хачимура реализира 24 точки, а влезлият от пейката Коби Сандърс добави 16.
Атмосферата в „Чейс Сентър“ бе празнична не само заради успеха. Публиката посрещна с бурни аплодисменти Габи Уилямс, Тифани Хейс и Кая Стоукс от тима на Голдън Стейт Валкирийс. Женският отбор спечели шампионската титла в Женската национална баскетболна асоциация след победа над Атланта Дрийм в исторически седми мач предишната вечер, а състезателките бяха специално почетени през първото полувреме.
В следващите си срещи Клипърс посрещат Торонто Раптърс в понеделник, докато Голдън Стейт ще бъде домакин на Финикс Сънс във втория двубой от своята поредна серия от мачове.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google