Никс и Рейнджърс се отделят на борсата

Ако някога сте искали да притежавате част от Ню Йорк Никс или Ню Йорк Рейнджърс, вече имате тази възможност. Миналата седмица MSG Sports обяви официалното разделяне на двата клуба в две отделни публично търгувани компании, като и двете ще продължат да бъдат управлявани от Джеймс Долан.

Ню Йорк Никс и Уестчестър Никс, който се състезава в G League, вече са част от MSG Knickerbockers Corp., докато Ню Йорк Рейнджърс, Хартфорд Улф Пак от Американската хокейна лига (AHL) и тренировъчната база на MSG преминават под собствеността на MSG Rangers Corp. Срещу около 300 долара всеки желаещ може да закупи една акция на компанията, притежаваща Никс, а срещу приблизително 200 долара – акция на компанията, която притежава Рейнджърс.

Долан, който управлява също MSG Entertainment – собственик на „Медисън Скуеър Гардън“ и други спортни и развлекателни съоръжения, както и Sphere Entertainment Co., притежаваща The Sphere и MSG Networks, ще остане главен изпълнителен директор и изпълнителен председател на борда на директорите и на двете компании. Разделянето на Никс и Рейнджърс се подготвяше от известно време. Още през зимата компанията обяви намерението си да обособи двата клуба в самостоятелни дружества, а тази седмица решението официално влезе в сила.

Ръководителите на MSG заявиха, че разделянето ще открие нови възможности пред двете вече независими компании. Финансовият директор на MSG Пол ДиЧико посочи по време на представянето на финансовите резултати през август, че тази стъпка ще позволи на компанията да подобри ликвидността си.

„Вярваме, че предложеното от нас разделяне ще даде възможност на акционерите да оценяват по-ясно активите и перспективите за растеж на всяка от компаниите“, заяви изпълнителният вицепрезидент на MSG Джамаал Лесейн по време на същата среща с инвеститорите.

Финансовите анализатори смятаха, че борсовата оценка на MSG Sports, когато компанията притежаваше едновременно Никс и Рейнджърс, не отразяваше достатъчно високата стойност на двата клуба. И двата са определяни като вторите най-скъпи организации в съответните си спортове. Според оценките на Sportico стойността на Ню Йорк Никс възлиза на 12,8 милиарда долара, докато Ню Йорк Рейнджърс е оценен на 4,15 милиарда долара. За сравнение, пазарната капитализация на MSG Sports в края на борсовата търговия в понеделник беше приблизително 9,25 милиарда долара.

Анализаторите обаче са разделени в прогнозите си за бъдещето на двата клуба след преструктурирането и дали то би могло да създаде условия Долан в крайна сметка да продаде някой от тях. Самият Долан заяви, че няма намерение да се разделя с контролния пакет в нито един от двата отбора. Наскоро той прехвърли ежедневното оперативно управление на Рейнджърс на сина си Куентин.

Брандън Рос, партньор в Lightshed Ventures, смята, че разделянето би могло в бъдеще да доведе до изтеглянето на двете компании от фондовата борса и превръщането им в частни дружества. Питър Супино, управляващ директор в Wolfe Research, е на мнение, че подобна операция би била твърде сложна за осъществяване, въпреки че разделянето на компаниите я прави по-лесна.

„Що се отнася до продажбата на миноритарен дял или възможността за придобиване на миноритарно участие в някой от двата отбора, нашата позиция остава непроменена спрямо това, което сме заявявали в предишни разговори с инвеститорите“, коментира Лесейн по време на представянето на финансовите резултати. "Продължаваме да сме уверени в стойността на нашите отбори. Увереността ни в това отношение е по-голяма от всякога. На пазара продължават да се съобщават сделки, които демонстрират както стойността, така и ограниченото предлагане на подобни активи. Основният извод е, че тази сделка ще осигури на двете компании по-голяма стратегическа и финансова гъвкавост“, допълни той.

Друг важен фактор е предстоящата промяна в данъчното законодателство, която трябва да влезе в сила през 2027 година и ще засегне особено силно спортните клубове, чиито акции се търгуват на фондовата борса. Новите разпоредби ще премахнат възможността публично търгуваните компании да ползват данъчни облекчения за възнагражденията на петимата си най-високоплатени служители, извън ръководните кадри.

Това ще засегне пряко Ню Йорк Никс, Ню Йорк Рейнджърс и бейзболния Атланта Брейвс. В официален документ, подаден по-рано тази година до Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC), от Атланта Брейвс посочиха, че законодателната промяна би довела до „увеличение с 24,6 милиона долара на разходите, които не подлежат на данъчно приспадане при изчисляването на федералния данък върху доходите“.

Според Брандън Рос за Ню Йорк Никс това би могло да означава приблизително 35 милиона долара допълнителни данъци, а за Ню Йорк Рейнджърс – около 10 милиона долара. През този месец в Сената и Камарата на представителите на САЩ бяха внесени законопроекти, които предвиждат „спортният персонал“ да бъде изключен от категорията на най-високоплатените служители, за които важат новите данъчни ограничения.

Законодателната инициатива се подкрепя от представители на щатите Джорджия и Ню Йорк в Конгреса на САЩ.

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