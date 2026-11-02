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Феноменален Лука Дончич изведе Лейкърс до победа над Торонто

  • 2 ное 2026 | 10:30
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Феноменален Лука Дончич изведе Лейкърс до победа над Торонто

Лука Дончич изнесе поредния си впечатляващ рецитал в НБА, завършвайки с 45 точки, 15 борби (най-добро постижение за сезона), 6 асистенции и 5 откраднати топки при победата на Лос Анджелис Лейкърс със 131:125 над Торонто Раптърс тази нощ.

Словенската суперзвезда наниза осем тройки и увеличи преднината си на върха при най-добрите реализатори в лигата, отбелязвайки поне 37 точки в четвърти пореден мач. Дончич достигна тази граница още в първите три четвърти и подпечата успеха в края, записвайки своя 20-и мач с 40 или повече точки в общо 98 срещи от редовния сезон с екипа на Лейкърс.

Гардът отбеляза поне 40 точки, 10 борби и 5 отнети топки за втори път в кариерата си за калифорнийския тим - постижение, с което нито един друг баскетболист на отбора не се е разписвал в рамките на един мач от сезон 1982/83 насам. Дончич отново направи шеметно начало, вкарвайки 16 точки с четири тройки още в откриващата четвърт, а на полувремето вече имаше актив от 24 точки и 8 овладени топки.

Остин Рийвс помогна за победата с 19 точки, а Уокър Кеслър добави 16 точки и 15 борби. Така тимът на Лейкърс се възстанови успешно след поражението със 17 точки от Голдън Стейт в петък, когато допусна обрат от аванс от 25 точки.

За състава на Торонто Скоти Барнс реализира 29 точки, а Ар Джей Барет се отчете с 22. Канадският тим откри серията си от четири поредни гостувания с трето поражение в последните четири двубоя. Кауай Ленърд пропусна четвърти пореден мач заради травма в коляното и няма да излезе на паркета и в понеделник срещу бившия си отбор Клипърс в залата „Интуит Доум“.

Лейкърс имаха комфортна преднина от 102:76 само минута и половина преди края на третата част, но Раптърс успяха да свалят разликата до едноцифрено число, преди Дончич и Остин Рийвс да възстановят контрола на домакините след серия от 9:1 точки.

При оставащи 1:43 минути и 16 точки разлика старши треньорът на Лейкърс Джей Джей Редик извади титулярите си, но резервите на Раптърс вкараха 11 безответни точки само за 40 секунди и това го принуди да върне Дончич, Рийвс и Уокър Кеслър в игра за последните няколко притежания. Дебют за Лейкърс в тези заключителни минути направи изборът на Лейкърс от първия кръг на драфта Камерън Кар, който пропусна първите шест двубоя на тима заради контузия на коремен мускул.

В следващите срещи Торонто гостува на Лос Анджелис Клипърс в понеделник вечер, докато Лейкърс ще приемат Маями Хийт.

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