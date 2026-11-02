Бостън надделя над Орландо след силна игра на Тейтъм и Джордж

Джейсън Тейтъм отбеляза 32 точки, а Пол Джордж добави 17 за победата на Бостън Селтикс със 108:97 при гостуването на Орландо Меджик в среща от редовния сезон на НБА. За „келтите“ това бе пети пореден успех.

Тейтъм бе безупречен от линията за изпълнение на наказателни удари, откъдето реализира 15 от своите 17 опита. Джордж изигра ключова роля в последната четвърт, в която отбеляза 10 точки, включително важна тройка 1:32 минути преди края, осигурила на гостите комфортен аванс от 11 точки. В дефанзивен план Немиаш Кета се отличи с два решаващи чадъра в заключителните две минути.

some ridiculous shot-making from Jayson Tatum in the crunchtime https://t.co/83TnjnTGGC — Tomek Kordylewski (@Timi_093) November 1, 2026

За състава на Орландо, който инкасира трета поредна загуба у дома и има актив от две победи и четири поражения, Антъни Блек и Тристан да Силва вкараха по 23 точки. Германецът Франц Вагнер се отчете с 14 точки и рекордните в кариерата си 12 асистенции в отсъствието на звездата Паоло Банкеро, който пропусна четвърти пореден мач заради травма в глезена.

Бостън (5-1) натрупа аванс от 15 точки в началото на второто полувреме, след като не позволи на домакините да отбележат кош в продължение на четири минути. Орландо отговори със серия от 12:0 благодарение на добра стрелба от далечна дистанция на Да Силва и съкрати изоставането си до 74:77 преди заключителната четвърт.

PAUL GEORGE IN SIX GAMES AS A CELTIC ☘️ 🟢 38 PTS | 5 REB | 3 AST 🟢 15 PTS | 7 REB | 2 AST 🟢 16 PTS | 5 REB | 2 AST 🟢 20 PTS | 7 REB | 7 AST 🟢 18 PTS | 6 REB | 8 AST 🟢 17 PTS | 6 REB | 8 AST — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 1, 2026

В началото на последния период Блек отне топката от Джордж и реализира кош с фаул за равенството 79:79, но в ответната атака домакините пропуснаха възможност да поведат, след като Вагнер не успя да завърши под коша.

Тейтъм напусна паркета в края на първата четвърт с кървяща рана на главата след неволен сблъсък с Джамал Кейн, но след оказана медицинска помощ се завърна в игра в средата на втората част.

Jayson Tatum bleeding from his head after taking a hit (they didn't call a foul) https://t.co/JlgUCQLvme — Danielle H. (@DanielleHobeika) November 1, 2026

Кета започна в стартовата петица на мястото на почиващия Мичъл Робинсън, а резервите на Бостън отново бяха на ниво - Лука Гарза добави 12 точки, докато Бейлър Шайърман записа 10.

В следващите си срещи Бостън гостува на Хюстън, докато Орландо приема състава на Вашингтон.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google