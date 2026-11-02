Майкъл Портър Джуниър и Джулиъс Рандъл изведоха Бруклин Нетс до първи успех за сезона

Бруклин Нетс постигна първата си победа за настоящия сезон в НБА, след като надделя като гост над Индиана Пейсърс с 98:90 в Индианаполис.

Майкъл Портър Джуниър поведе гостите с 23 точки, а Джулиъс Рандъл се включи силно с 20. Дейрон Шарп направи отличен дабъл-дабъл, като завърши с 15 точки и овладя най-много борби за тима си – 13. Бруклин спечели битката под кошовете с общо 43 борби срещу 37 за съперника.

Michael Porter Jr. highlights vs. Pacers today https://t.co/1fASMRGowU — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 2, 2026

За състава на Индиана Андрю Нембхард отбеляза 23 точки, а Паскал Сиакам добави 17.

Двата тима започнаха мача с ниска резултатност. През първото полувреме „мрежите“ стреляха с 38% успеваемост от игра, но въпреки това се оттеглиха на почивка с минимална преднина от 43:40. Домакините имаха едва 32% точна стрелба от полето и вкараха само 4 от своите 20 опита от далечна дистанция. След тромавото начало за двата отбора, тройка на Рандъл при по-малко от пет минути до края на първата четвърт изведе Бруклин напред с 12:10 и сложи край на последното водачество на Индиана в срещата (10:9).

Julius Randle fouls Larry Nance Jr. under the rim and Jalen Slawson doesn't like it, and he exchanges words with Randle. You can hear, clearly, the entire conversation going between the players and the refs. https://t.co/5Q6jyPCeoO — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 2, 2026

През второто полувреме ефективността в атака нарасна. В третата четвърт гостите на три пъти натрупваха преднина от 12 точки и влязоха в заключителния период при резултат 71:62 в своя полза. Индиана съкрати пасива си до 75:72 в първите три минути на последната част след последователни тройки на Лари Нанс Джуниър и Нембхард, но това бе най-близката дистанция, до която домакините успяха да стигнат.

Пейсърс бяха сериозно отслабени от кадрови проблеми. Оби Топин пропусна втори пореден мач заради контузия в долната част на гърба, макар треньорът Рик Карлайл да уточни, че крилото се възстановява добре и може да играе в понеделник. Индиана продължава да бъде и без центъра Ивица Зубац, който лекува изкълчване на левия глезен, а Тайрийз Халибъртън ще остане извън паркета още десетина или повече дни заради разтежение на бедрен мускул.

В състава на Бруклин новобранецът Майкъл Браун Джуниър получи почивка с цел регулиране на натоварването преди гостуването на тима на Ню Йорк Никс в понеделник вечер. В същия ден Индиана приема състава на Атланта.

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