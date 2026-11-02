Майкъл Портър Джуниър и Джулиъс Рандъл изведоха Бруклин Нетс до първи успех за сезона

Бруклин Нетс постигна първата си победа за настоящия сезон в НБА, след като надделя като гост над Индиана Пейсърс с 98:90 в Индианаполис.
Майкъл Портър Джуниър поведе гостите с 23 точки, а Джулиъс Рандъл се включи силно с 20. Дейрон Шарп направи отличен дабъл-дабъл, като завърши с 15 точки и овладя най-много борби за тима си – 13. Бруклин спечели битката под кошовете с общо 43 борби срещу 37 за съперника.
За състава на Индиана Андрю Нембхард отбеляза 23 точки, а Паскал Сиакам добави 17.
Двата тима започнаха мача с ниска резултатност. През първото полувреме „мрежите“ стреляха с 38% успеваемост от игра, но въпреки това се оттеглиха на почивка с минимална преднина от 43:40. Домакините имаха едва 32% точна стрелба от полето и вкараха само 4 от своите 20 опита от далечна дистанция. След тромавото начало за двата отбора, тройка на Рандъл при по-малко от пет минути до края на първата четвърт изведе Бруклин напред с 12:10 и сложи край на последното водачество на Индиана в срещата (10:9).
През второто полувреме ефективността в атака нарасна. В третата четвърт гостите на три пъти натрупваха преднина от 12 точки и влязоха в заключителния период при резултат 71:62 в своя полза. Индиана съкрати пасива си до 75:72 в първите три минути на последната част след последователни тройки на Лари Нанс Джуниър и Нембхард, но това бе най-близката дистанция, до която домакините успяха да стигнат.
Пейсърс бяха сериозно отслабени от кадрови проблеми. Оби Топин пропусна втори пореден мач заради контузия в долната част на гърба, макар треньорът Рик Карлайл да уточни, че крилото се възстановява добре и може да играе в понеделник. Индиана продължава да бъде и без центъра Ивица Зубац, който лекува изкълчване на левия глезен, а Тайрийз Халибъртън ще остане извън паркета още десетина или повече дни заради разтежение на бедрен мускул.
В състава на Бруклин новобранецът Майкъл Браун Джуниър получи почивка с цел регулиране на натоварването преди гостуването на тима на Ню Йорк Никс в понеделник вечер. В същия ден Индиана приема състава на Атланта.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google