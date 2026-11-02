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Ню Йорк Рейнджърс допусна четвърта поредна загуба в НХЛ

  • 2 ное 2026 | 12:59
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Ню Йорк Рейнджърс допусна четвърта поредна загуба в НХЛ

Конър Макдейвид отбеляза гол след пробив през цялото игрище още в първата минута, а по-късно добави и асистенция за победата на Едмънтън Ойлърс с 4:1 при гостуването на Ню Йорк Рейнджърс в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Така Ойлърс останаха непобедени при гостуванията си от началото на сезона.

Макдейвид реализира деветия си гол едва 50 секунди след началото на срещата и за втори път в кариерата си записа серия от 15 поредни мача с поне една точка от старта на сезона. През кампанията 2021-22 г. той започна с поредица от 17 мача, в които записваше точки. Освен това, той удължи серията си от мачове с асистенции от началото на сезона до 15, след като записа втора асистенция при гола на Еван Бушар, отбелязан в числено предимство в 9:49 минута на втората част.

Колтън Дак се разписа два пъти за Едмънтън, като отборът изравни постижението на състава от сезон 1983-84 г. за най-добър старт при гостувания в историята на франчайза (7 победи и 0 загуби). Еван Бушар и Леон Драйзайтъл добавиха по две асистенции.

Павел Дорофеев отбеляза гол през втората част за Рейнджърс, които записаха четвърто поредно поражение в лигата.

Пьотр Кочетков отрази 26 удара и записа 10-ата си поредна победа, а Каролина разгроми Уинипег със 7:0. Шон Уокър отбеляза два гола, а Юусо Валимаки, Себастиан Ахо, Логан Станковен, Марк Янковски и Йеспери Котканиеми също се разписаха за Хърикейнс, които постигнаха четвъртата си поредна победа.

Куин Хюз и Майкъл Маккарън отбелязаха голове в първите шест минути, а Минесота си осигури победа с 5:1 над Вашингтон в столицата на САЩ.

Максим Шабанов, Кирил Капризов и Данила Юров също се разписаха за Минесота. 

Джъстин Сурдиф вкара единствения гол за Кепитълс, чиято серия от три поредни победи приключи. 

Травис Конечни се завърна в състава с гол и асистенция, а домакините от Филаделфия надиграха Юта с 6:3. Конечни, който пропусна предишните 10 мача заради контузия, помогна на Филаделфия да постигне най-резултатната си победа за сезона и да победи Юта за първи път в петте срещи помежду им досега.

Кристиан Дворжак и Ноа Кейтс също добавиха по гол и асистенция за Флайърс, които прекъснаха серията си от три поредни загуби и записаха едва четвъртата си победа в 16 мача през този сезон.

Победа с 6:3 постигна и Анахайм срещу гостуващия Отава. Кътър Готие отбеляза хеттрик, а домакините от Анахайм направиха обрат, като вкараха шест безответни гола, след изоставаха с 0:3 след първата третина.

Джъд Колфийлд се отчете с два гола и асистенция, а Лео Карлсон добави три асистенции за Дъкс, които постигнаха победа едва за втори път в последните си девет срещи.

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