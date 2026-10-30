Три отбора с по 19 точки влизат в битките от десетия кръг при U18

Интригуващи двубои предстоят в десетия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Локомотив София, Славия и Дунав заемат местата от второ до четвърто с по 19 точки, а всеки от тях ще търси победа, за да затвърди позицията си в челото.

Вторият Локомотив София гостува на Миньор в събота от 11:00 часа. Железничарите ще опитат да се върнат на победния път след загубата с 0:3 от Арда, докато перничани отстъпиха с 1:2 пред Янтра 2019.

Славия приема Берое от 13:00 часа. Белите загубиха с 1:4 от лидера Септември в предишния кръг, а старозагорци се наложиха с 1:0 над Ботев София.

Дунав е домакин на Ботев Пловдив. Русенци се намират в отлична форма и в деветия кръг постигнаха убедителен успех с 5:0 при гостуването си на Локомотив Горна Оряховица. Канарчетата заемат седмото място с 14 точки и идват след минимална загуба с 0:1 от Локомотив Пловдив.

Петият Локомотив Пловдив приема Пирин Благоевград в понеделник. Черно-белите имат 17 точки и са само на две зад трите отбора пред тях.

Национал и Хебър ще се срещнат в София, а Янтра 2019 ще посрещне Нефтохимик. В директен сблъсък в дъното Ботев София приема Локомотив Горна Оряховица.

Лидерът Септември София няма да играе през този уикенд. Гостуването на Арда от десетия кръг е отложено. Септемврийци са безгрешни от началото на сезона и водят убедително в класирането с 27 точки от девет мача и голова разлика 39:5.

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