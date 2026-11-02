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Liquid разгроми Aurora на старта си в IEM Пекин

  • 2 ное 2026 | 09:28
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Liquid разгроми Aurora на старта си в IEM Пекин

Отборът на Liquid, част от който е българинът Георги "Jorko" Митев, започна участието си на IEM Пекин 2026 с убедителна победа с 2:0 (13-3, 13-4) над Aurora.

"Кончетата" спечелиха на Inferno и Anubis, като допуснаха загуба само на един рунд след почивките. EliGE беше най-резултатен с 36 елиниминации и 1.81 рейтинг, какъвто отбеляза и malbsMd.

Българинът допринесе с 19 фрага и рейтинг от 1.31. В следващия кръг TL ще играе срещу победителя от мача между PARIVISION и G2. Още един успех ще осигури на тима място в плейофите.

Снимка: Team Liquid CS

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