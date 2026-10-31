FURIA покори PGL Masters в Букурещ след драматичен финал срещу изненадата Nemiga

FURIA триумфира на турнира по CS2 - PGL Masters в Букурещ, след като надделя над изненадата в шампионата Nemiga с 3:2 (2-13, 13-5, 13-2, 11-3, 13-6) в зрелищен финал в румънската столица. Така бразилците прибраха 225 000 долара от наградния фонд и още толкова от Club Share.

CAMPEÕES DA #PGLBUCHAREST! 🏆 #FURIACS https://t.co/egorYAOZhZ — FURIA (@FURIA) October 31, 2026

След равностоен двубой в решаващия момент бразилците наложиха контрол и приключиха серията с успех на Nuke. Основна заслуга за успеха имаше Марекс "YEKINDAR" Галинскис, който направи изключително силен мач с 82 елиминации, 1.56 рейтинг и спечели приза за MVP.

Снимка: HLTV

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