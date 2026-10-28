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Liquid и Георги "Jorko" Митев приключиха участието си в Букурещ след поражение от FURIA

  • 28 окт 2026 | 21:28
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Liquid и Георги "Jorko" Митев приключиха участието си в Букурещ след поражение от FURIA

Отборът на Liquid и българският състезател Георги "Jorko" Митев приключиха участието си на турнира по CS2 - PGL Masters в Букурещ. В решаващия пети кръг от Swiss фазата северноамериканският тим отстъпи на FURIA с 0:2 (11-13, 5-13) и напусна турнира, докато бразилците продължават към плейофите.

Първата карта, Nuke, предложи оспорван сблъсък, но FURIA успя да надделее. На Inferno бразилският състав беше още по-убедителен и затвори серията след категоричен успех

Българинът Jorko имаше доста труден двубой. Той приключи двете карти с 19 елиминации и рейтингът от 0.69.

От другата страна Марекс "YEKINDAR" Галинскис беше най-резултатният играч в серията с 41 фрага. Така "кончетата" спечелиха $15,625 от наградния фонд и Club share от още толкова.

Снимка: HLTV

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