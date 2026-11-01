Българите от Acend не успяха да се справят с FOKUS на полуфинала на CCT 12

Бившият отбор на Георги "Jorko" Митев - FOKUS, се наложи над българския Acend с 2:1 (8-13, 13-9, 13-3) в полуфинален сблъсък от CCT 2026 Europe Series 12 по Counter-Strike. Така родният тим си спечели 2 500 долара и завърши на 3/4-о място в турнира.
Българите започнаха силно иха спечели първата карта Dust2, но след това съперникът обърна развоя на серията на Cache и Ancient.
Най-добре за победителите се представи Якоб "jocab" Нерхеден с 47 елиминации и рейтинг от 1.49. За Acend Georgi "SHiPZ" Grigorov завърши с 40 фрага, но това не бе достатъчно, за да предотврати отпадането на българите.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google