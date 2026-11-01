Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports

Жребият за плейофите на Worlds 2026 е ясен

  • 1 ное 2026 | 11:45
  • 257
  • 0
Жребият за плейофите на Worlds 2026 е ясен

Осемте отбора, преминали през Swiss фазата на Worlds 2026, вече знаят съперниците си в плейофите на световното по League of Legends. За първи път от 2021 г. насам както LEC, така и LCS ще имат представител в тази фаза.

Междувременно един от фаворитите и шампион от MSI - Hanwha Life Esports, отпадна с баланс от 2-3 и поражение от BLG.

Четвъртфиналите ще започнат с изцяло китайския двубой между Top Esports и Invictus Gaming. Gen.G ще се изправи срещу LYON, Dplus KIA ще играе с Bilibili Gaming, а T1 ще срещне Karmine Corp.

Така западните надежди ще трябва да преодолеят сериозни съперници – LYON срещу Gen.G и Karmine Corp срещу действащия шампион T1. Големият финал ще се проведе на 14 ноември в "Barclays Center" в Ню Йорк.

Снимка: LYON

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

FURIA покори PGL Masters в Букурещ след драматичен финал срещу изненадата Nemiga

FURIA покори PGL Masters в Букурещ след драматичен финал срещу изненадата Nemiga

  • 31 окт 2026 | 23:55
  • 1265
  • 0
Liquid и Георги "Jorko" Митев приключиха участието си в Букурещ след поражение от FURIA

Liquid и Георги "Jorko" Митев приключиха участието си в Букурещ след поражение от FURIA

  • 28 окт 2026 | 21:28
  • 566
  • 2
Георги "Jorko" Митев и Liquid изпуснаха победата срещу Aurora

Георги "Jorko" Митев и Liquid изпуснаха победата срещу Aurora

  • 27 окт 2026 | 20:07
  • 1068
  • 0
Капитанът на NAVI получи условна присъда

Капитанът на NAVI получи условна присъда

  • 27 окт 2026 | 17:35
  • 682
  • 0
Светът на електронните спортове скърби за световния шампион Cyanide

Светът на електронните спортове скърби за световния шампион Cyanide

  • 26 окт 2026 | 21:29
  • 2771
  • 0
Liquid на Георги "Jorko" Митев нямаше проблеми срещу Legacy в Букурещ

Liquid на Георги "Jorko" Митев нямаше проблеми срещу Legacy в Букурещ

  • 26 окт 2026 | 21:12
  • 963
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

  • 31 окт 2026 | 21:29
  • 140224
  • 1059
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 131541
  • 418
Ще има ли Формула 1 своя нов шампион след Гран При на Мексико Сити?

Ще има ли Формула 1 своя нов шампион след Гран При на Мексико Сити?

  • 1 ное 2026 | 10:00
  • 5066
  • 0
Трябва да сте на около 60 години, за да помните последното изпадане на Манчестър Юнайтед

Трябва да сте на около 60 години, за да помните последното изпадане на Манчестър Юнайтед

  • 1 ное 2026 | 08:26
  • 9903
  • 9
Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

  • 1 ное 2026 | 09:45
  • 6172
  • 6
Ако Исак е здрав, Ливърпул отново ще гледа към върха

Ако Исак е здрав, Ливърпул отново ще гледа към върха

  • 1 ное 2026 | 09:43
  • 3915
  • 3