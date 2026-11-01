Жребият за плейофите на Worlds 2026 е ясен

Осемте отбора, преминали през Swiss фазата на Worlds 2026, вече знаят съперниците си в плейофите на световното по League of Legends. За първи път от 2021 г. насам както LEC, така и LCS ще имат представител в тази фаза.
Междувременно един от фаворитите и шампион от MSI - Hanwha Life Esports, отпадна с баланс от 2-3 и поражение от BLG.
Четвъртфиналите ще започнат с изцяло китайския двубой между Top Esports и Invictus Gaming. Gen.G ще се изправи срещу LYON, Dplus KIA ще играе с Bilibili Gaming, а T1 ще срещне Karmine Corp.
Така западните надежди ще трябва да преодолеят сериозни съперници – LYON срещу Gen.G и Karmine Corp срещу действащия шампион T1. Големият финал ще се проведе на 14 ноември в "Barclays Center" в Ню Йорк.
Снимка: LYONДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google