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Zeus за отпадането на HLE: Заложихме прекалено много на индивидуални действия

  • 1 ное 2026 | 16:17
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Zeus за отпадането на HLE: Заложихме прекалено много на индивидуални действия

След като Hanwha Life Esports приключи участието си на Worlds 2026 при загуба с 0:2 , топлейнърът Чой "Zeus" Лу-Дже призна пред Sheep Esports, че отборът е имал сериозни проблеми с адаптацията към настоящата мета и синхрона между играчите.

"Вместо да се стремим към координирани, предварително планирани действия, много по-често прибягвахме до индивидуални отигравания", обясни той. Zeus определи първата карта срещу BLG като задължителна за спечелване и призна, че загубата е повлияла на психологическото състояние на състава.

Кореецът пое отговорност за разочароващия резултат и се извини на феновете за преждевременното отпадане.

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