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Българите на репешажите в Монреал без успех

  • 2 ное 2026 | 03:40
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Българите на репешажите в Монреал без успех

Българите Максим Максимов и Иван Дончев не успяха да преминат репешажите на 1000 метра на Световната купа по шорттрек в Монреал (Канада), втори кръг за сезона.

Максимов завърши четвърти в пета серия с 1:29.493 минута, а Дончев беше наказан в четвърта. така в крайното класиране на дисциплината Максимов e 59-и, Асен Гюров 67-и и Дончев - 72-и.

Шампион на 1000 метра стана Йенс ван'Т Ваут (Нидерландия) с 1:26.706 минута.

Следващият кръг от Световната купа е насрочен за 20-22 ноември в Сеул (Република Корея).

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