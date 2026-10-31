Хеттрик на Лундел изведе Флорида до успех над Уинипег

Антон Лундел отбеляза първия хеттрик в кариерата си, с което помогна на тима си Флорида Пантерс да победи Уинипег Джетс с 5:2 в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига. Сет Джоунс се отчете за успеха с гол и две асистенции. Уинипег записа осма поредна загуба, като рекордът на тима е от десет. Сам Райнхарт също записа гол и асистенция за Флорида, който има три поредни успеха. Вратарят на домакините Акира Шмид направи 22 спасявания. Кайл Конър и Морган Барон бяха голмайсторите на Уинипег, вратарят Нико Доус, който бе привлечен от Ню Джърси преди седмица, отрази 33 удара.

Арсени Гричук и Джак Хюз вкараха по два гола за победата на Ню Джърси над Вегас с 5:2. Люк Хъз също се разписа за Девилс, които спечелиха пета победа в последните си шест срещи. Марк Стоун и Иван Барбашев отбелязаха за Вегас, който допусна четвърта загуба в последните си пет мача.

Мат Коронато вкара един, но завърши с четири точки, а Джоел Фараби добави попадение и две асистенции за Калгари, който се наложи над Сиатъл с 6:2. Морган Фрост и Матвей Гридин записаха по гол и асистенция за победителите, докато Айдар Суниев и Райън Сторм също вкараха. Дъстин Уолф спаси 20 шута. Маки Самоскевич записа гол и асистенция, а Фредерик Годро също вкара за Сиатъл. Започналият като титуляр вратар Филип Грубауер бе сменен, след като дапусна четири попадения от 14 удара, а мача доигра Джои Дакорд, който спаси 11 от 13 удара към вратата му.

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