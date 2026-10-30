Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

КХЛ приветства завръщането на Русия в международните турнири

  • 30 окт 2026 | 17:32
  • 402
  • 0
КХЛ приветства завръщането на Русия в международните турнири

За разлика от Международната хокейна федерация, Континенталната хокейна лига приветства решението на Спортния арбитражен съд да позволи на руските национални отбори отново да участват в международни турнири.

Световната хокейна федерация се възмути на връщането на Русия
Световната хокейна федерация се възмути на връщането на Русия

Ето какво написаха в официалния си сайт от КХЛ:

"Континенталната хокейна лига (КХЛ) приветства решението на Спортния арбитражен съд (CAS) да позволи на руските хокейни отбори да участват в международни турнири. Поздравяваме Руската федерация по хокей на лед и Министерството на спорта на Руската федерация за успеха им по това важно дело, свързано със завръщането на руския хокей на международната сцена. Това е важно решение, което дава допълнителна мотивация на нашите играчи и треньори и позволява на световната хокейна общност да се върне към нормалния си ритъм на работа.

На този етап е преждевременно да се говори за евентуални промени в календара на състезанията. След като бъдат уточнени всички подробности, КХЛ ще проведе консултации с Руската федерация по хокей на лед относно процедурата за освобождаване на състезатели от клубовете в лигата за участие в международни турнири.

За лигата би било огромно удоволствие, ако младите хокеисти, които впечатляват с изявите си в КХЛ, получат възможност да участват на Световното първенство за младежи за първи път от шест години. Турнирът започва на 26 декември.

На 22 декември ще отбележим 80 години хокей в нашата страна, като в същия ден ще се изиграят и последните срещи от нашия турнир „Купа на първите отбори“.

Би било прекрасен подарък за нашите фенове отново да видят националния ни отбор до 20 години да участва на Световното първенство."

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 30 окт 2026 | 08:54
  • 502
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 30 окт 2026 | 07:36
  • 708
  • 0
Има нов председател на организационния комитет за Френски Алпи 2030

Има нов председател на организационния комитет за Френски Алпи 2030

  • 29 окт 2026 | 19:44
  • 599
  • 0
Колорадо пречупи Ню Джърси с четири гола в третата третина

Колорадо пречупи Ню Джърси с четири гола в третата третина

  • 29 окт 2026 | 12:03
  • 433
  • 0
Алекс Тък и Джордан Кайру блеснаха с по два гола при победа на Вашингтон над Филаделфия

Алекс Тък и Джордан Кайру блеснаха с по два гола при победа на Вашингтон над Филаделфия

  • 29 окт 2026 | 09:58
  • 804
  • 0
Конър Макдейвид счупи рекорд на НХЛ при категорична победа на Едмънтън над Калгари

Конър Макдейвид счупи рекорд на НХЛ при категорична победа на Едмънтън над Калгари

  • 29 окт 2026 | 09:23
  • 2967
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално! Локомотив (София) се раздели с Любо Пенев

Официално! Локомотив (София) се раздели с Любо Пенев

  • 30 окт 2026 | 17:54
  • 2749
  • 2
ЦСКА 1948 2:1 Спартак (Варна), домакините с обрат за шест минути

ЦСКА 1948 2:1 Спартак (Варна), домакините с обрат за шест минути

  • 30 окт 2026 | 18:10
  • 6070
  • 12
Обявиха програмата за 1/8-финалите за Купата, ето кога е Левски - Лудогорец

Обявиха програмата за 1/8-финалите за Купата, ето кога е Левски - Лудогорец

  • 30 окт 2026 | 17:55
  • 931
  • 0
Втора лига на живо: гол в Горна Оряховица

Втора лига на живо: гол в Горна Оряховица

  • 30 окт 2026 | 17:30
  • 6959
  • 0
Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

  • 30 окт 2026 | 12:54
  • 16426
  • 25
Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

  • 30 окт 2026 | 07:28
  • 14598
  • 40