КХЛ приветства завръщането на Русия в международните турнири

За разлика от Международната хокейна федерация, Континенталната хокейна лига приветства решението на Спортния арбитражен съд да позволи на руските национални отбори отново да участват в международни турнири.

Световната хокейна федерация се възмути на връщането на Русия

Ето какво написаха в официалния си сайт от КХЛ:

"Континенталната хокейна лига (КХЛ) приветства решението на Спортния арбитражен съд (CAS) да позволи на руските хокейни отбори да участват в международни турнири. Поздравяваме Руската федерация по хокей на лед и Министерството на спорта на Руската федерация за успеха им по това важно дело, свързано със завръщането на руския хокей на международната сцена. Това е важно решение, което дава допълнителна мотивация на нашите играчи и треньори и позволява на световната хокейна общност да се върне към нормалния си ритъм на работа.

На този етап е преждевременно да се говори за евентуални промени в календара на състезанията. След като бъдат уточнени всички подробности, КХЛ ще проведе консултации с Руската федерация по хокей на лед относно процедурата за освобождаване на състезатели от клубовете в лигата за участие в международни турнири.

За лигата би било огромно удоволствие, ако младите хокеисти, които впечатляват с изявите си в КХЛ, получат възможност да участват на Световното първенство за младежи за първи път от шест години. Турнирът започва на 26 декември.

На 22 декември ще отбележим 80 години хокей в нашата страна, като в същия ден ще се изиграят и последните срещи от нашия турнир „Купа на първите отбори“.

Би било прекрасен подарък за нашите фенове отново да видят националния ни отбор до 20 години да участва на Световното първенство."

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