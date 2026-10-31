Иван Дончев се класира за полуфиналите на 1500 метра на Световния тур по шорттрек в Монреал

Иван Дончев се класира за полуфиналите на 1500 метра при мъжете на Световния тур по шорттрек в Монреал, втори турнир от сериите за сезона.

Българинът проведе отлично бягане в силна конкуренция, в която сред съперниците му бяха латвиецът Робертс Крусбергс, бронзов медалист в дистанцията от олимпиадата в Милано-Кортина 2026, и световният шампион за юноши на 500 метра Матю Пелетие от Канада.

Надпреварата бе изключително равностойна, но и много нервна, като Дончев запази хладнокръвие и с концентрация избегна всякакво съприкосновение с останалите. Стигна се и до сблъсък именно между Крусбергс и Пелетие, като в крайна сметка латвиецът беше наказан, а канадецът беше допуснат до полуфиналите.

Дончев завърши трети в седма серия, но продължава благодарение на доброто си време от 2:20.583 минути.

В предварителните серии Дончев беше втори в седма с 2:26.841 минути, Максим Максимов - трети в четвърта с 2:25.687, а Асен Гюров - седми в трета с 2:26.540. Максимов и Гюров ще преминат през репешажите.

На 1000 метра Дончев финишира четвърти в трета серия с 1:27.000 минута, Гюров - пети в шеста с 1:45.759, а Максимов - четвърти в 11-а с 1:28.656.

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