Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Стамкос с решителен изстрел за победа на Нашвил

  • 1 ное 2026 | 12:09
  • 178
  • 0
Стамкос с решителен изстрел за победа на Нашвил

Бившият капитан на Тампа Бей Стивън Стамкос вкара единствения гол при дузпите за победата на Нашвил над Тампа Бей с 5:4. Той вече бе изравнил резултата за 4:4 в осмата минута на третата третина в момент, когато отборът му имаше числено предимство на леда. Вратарят на Нашвил Юстус Анунен успя да спаси четири дузпи на съперника при сесията в края на мача. Райд Шафер вкара първия си гол за сезона за Нашвил, докато Адам Едстрьом и Джейдън Стубъл също отбелязаха. Никита Кучеров направи три асистенции, а вратарят Василевски спаси 29 шута за Тампа Бей.

Елиас Линдхолм отбеляза 2:32 минути слад началото на продължението за успеха на Бостън срещу Чикаго. Домакините имаха пасив от два гола, но изравниха и стигнаха до победата в добавеното време. Давид Пастърнак, Кейси Мителщад, Мейсън Лохрей и Морган Гийки също се разписаха за Бостън. За Чикаго КОнър Бедард записа гол и асистенция, а Райън Грийн също вкара.

Алексантери Каскимаси вкара първия гол в кариерата си 6 минути преди края на мача за победата на Сейнт Луис при гостуването на Детройт с 5:4. Джини Снугеруд и Джъстин Барон записаха по гол и асистенция, докато Далибор Дворски и Павел Бучневич също вкараха. Йоел Хофер направи 24 спасявания. Лукъс Реймънд направи гол и асистенция за Детройт, Джей Ти Комфър и Кийгън Колестар вкараха първите си голове за сезона. Емит Фини се разписа при числено превъзходство на отбора му, а вратарят Джон Гибсън отрази 10 шута.

Джейк Ойтингер направи 24 спасявания, а тимът на Далас вкара два пъти още в началото за успеха над гостуващия Кълъмбъс с 3:1. Мико Рантанен, Томас Харли и Арту Хири вкараха за Далас, Деймън Северсон отбеляза за Кълъмбъс, а Джет Грийвс спаси 14 шута за втората поредна загуба на тима.

Дайлън Коузънс и Тим Щуцъл записаха по гол и асистенция за Отава, който се наложи над Сан Хосе с 5:1. Шейн Пинто се разписа на празна врата, а Дрейк Батерсън и Ридли Крейг също реализираха за победителите. Майкъл Миса вкара единственото попадение за Сан Хосе, който загуби за трети път в последните си четири мача.

Райън Нъджънт-Хопкинс вкара първия и третия гол във втората третина за Едмънтън, който се наложи над Ню Йорк Айлъндърс с 4:0. Васили Подколжин вкара второто попадение за тима, а Джейсън Дикинсън добави попадение на празна врата. Вратарят Тристан Джари направи 18 спасявания във втория си пореден мач, в който запази суха мрежа. Илия Сорокин отрази 20 шута за Айлъндърс.

Таге Томпсън вкара два пъти, включително победното попадение в третата третина за победата на Бъфало срещу Лос Анджелис с 3:2. Джак Куин се отчете с гол и асистенция, а Зак Бенсън и Расмус Далин записаха по две асистенции за тима, който спечели трета поредна победа. Уко-Пека спаси 27 удара. Кори Пери и Андре Ли вкараха за "кралете", които играха без крилото Адриан Кемпе.

Уилям Ниландер и Теди Блугер направиха по гол и асистенция за Торонто, който се наложи над Ванкувър с 4:2. Вратарят на "кленовите листа" Антони Столарц спря 26 шута, както и записа третата си асистенция за сезона. Ливи Мирилайнен отрази 24 шута на другата врата. Остън Матюс и Зак Макюин също вкараха за успеха. Макс Сасон и Брок Бузър бяха голмайсторите на Ванкувър.

Джош Андерсон вкара два гола и добави асистенция за Монреал, който победи Питсбърг с 5:4. Крис Крайдър допринесе с гол и асистенция, а Оливер Капанен и Александър Тексие също вкараха. Монреал има вече пет поредни победи. Сидни Кросби и Ерик Карлсон записаха по гол и две асистенции всеки, а Томи Новак и Ричард Ракел също добавиха по едно попадение и една асистенция. Сергей Мурашов спаси 22 шута. Кросби записа своята 1112 асистенция в кариерата си, като изпревари Рей Бурк от Бостън в периода 1979-2000 за най-много асистенции за един отбор.

Артури Лехконен вкара два гола, Брок Нелсон също се разписа във втората част за победата на Колорадо срещу Калгари с 5:2. Натан Маккинън и Мартин Некас записаха по гол и асистенция, Кайл Макар направи четири асистенции, а Девон Тоус - две. Макензи Блакууд направи 25 спасявания за Колорадо. Джоел Фараби и Мартин Пишпишим отбелязаха, а Арсений Сергеев отрази 28 удара за успеха.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

19-о място за Иван Дончев на Световната купа по шорттрек в Монреал

19-о място за Иван Дончев на Световната купа по шорттрек в Монреал

  • 1 ное 2026 | 03:05
  • 552
  • 0
Хеттрик на Лундел изведе Флорида до успех над Уинипег

Хеттрик на Лундел изведе Флорида до успех над Уинипег

  • 31 окт 2026 | 09:10
  • 883
  • 0
Иван Дончев се класира за полуфиналите на 1500 метра на Световния тур по шорттрек в Монреал

Иван Дончев се класира за полуфиналите на 1500 метра на Световния тур по шорттрек в Монреал

  • 31 окт 2026 | 02:37
  • 806
  • 0
КХЛ приветства завръщането на Русия в международните турнири

КХЛ приветства завръщането на Русия в международните турнири

  • 30 окт 2026 | 17:32
  • 1409
  • 4
Отново ще има биатлонов фестивал Loop One

Отново ще има биатлонов фестивал Loop One

  • 30 окт 2026 | 16:34
  • 1101
  • 2
"С усмивка към върха" – документален филм за Лора Христова

"С усмивка към върха" – документален филм за Лора Христова

  • 30 окт 2026 | 16:06
  • 798
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

  • 31 окт 2026 | 21:29
  • 140257
  • 1059
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 131558
  • 418
Ще има ли Формула 1 своя нов шампион след Гран При на Мексико Сити?

Ще има ли Формула 1 своя нов шампион след Гран При на Мексико Сити?

  • 1 ное 2026 | 10:00
  • 5087
  • 0
Трябва да сте на около 60 години, за да помните последното изпадане на Манчестър Юнайтед

Трябва да сте на около 60 години, за да помните последното изпадане на Манчестър Юнайтед

  • 1 ное 2026 | 08:26
  • 9930
  • 9
Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

  • 1 ное 2026 | 09:45
  • 6189
  • 6
Ако Исак е здрав, Ливърпул отново ще гледа към върха

Ако Исак е здрав, Ливърпул отново ще гледа към върха

  • 1 ное 2026 | 09:43
  • 3927
  • 3