Стамкос с решителен изстрел за победа на Нашвил

Бившият капитан на Тампа Бей Стивън Стамкос вкара единствения гол при дузпите за победата на Нашвил над Тампа Бей с 5:4. Той вече бе изравнил резултата за 4:4 в осмата минута на третата третина в момент, когато отборът му имаше числено предимство на леда. Вратарят на Нашвил Юстус Анунен успя да спаси четири дузпи на съперника при сесията в края на мача. Райд Шафер вкара първия си гол за сезона за Нашвил, докато Адам Едстрьом и Джейдън Стубъл също отбелязаха. Никита Кучеров направи три асистенции, а вратарят Василевски спаси 29 шута за Тампа Бей.

Елиас Линдхолм отбеляза 2:32 минути слад началото на продължението за успеха на Бостън срещу Чикаго. Домакините имаха пасив от два гола, но изравниха и стигнаха до победата в добавеното време. Давид Пастърнак, Кейси Мителщад, Мейсън Лохрей и Морган Гийки също се разписаха за Бостън. За Чикаго КОнър Бедард записа гол и асистенция, а Райън Грийн също вкара.

Алексантери Каскимаси вкара първия гол в кариерата си 6 минути преди края на мача за победата на Сейнт Луис при гостуването на Детройт с 5:4. Джини Снугеруд и Джъстин Барон записаха по гол и асистенция, докато Далибор Дворски и Павел Бучневич също вкараха. Йоел Хофер направи 24 спасявания. Лукъс Реймънд направи гол и асистенция за Детройт, Джей Ти Комфър и Кийгън Колестар вкараха първите си голове за сезона. Емит Фини се разписа при числено превъзходство на отбора му, а вратарят Джон Гибсън отрази 10 шута.

Джейк Ойтингер направи 24 спасявания, а тимът на Далас вкара два пъти още в началото за успеха над гостуващия Кълъмбъс с 3:1. Мико Рантанен, Томас Харли и Арту Хири вкараха за Далас, Деймън Северсон отбеляза за Кълъмбъс, а Джет Грийвс спаси 14 шута за втората поредна загуба на тима.

Дайлън Коузънс и Тим Щуцъл записаха по гол и асистенция за Отава, който се наложи над Сан Хосе с 5:1. Шейн Пинто се разписа на празна врата, а Дрейк Батерсън и Ридли Крейг също реализираха за победителите. Майкъл Миса вкара единственото попадение за Сан Хосе, който загуби за трети път в последните си четири мача.

Райън Нъджънт-Хопкинс вкара първия и третия гол във втората третина за Едмънтън, който се наложи над Ню Йорк Айлъндърс с 4:0. Васили Подколжин вкара второто попадение за тима, а Джейсън Дикинсън добави попадение на празна врата. Вратарят Тристан Джари направи 18 спасявания във втория си пореден мач, в който запази суха мрежа. Илия Сорокин отрази 20 шута за Айлъндърс.

Таге Томпсън вкара два пъти, включително победното попадение в третата третина за победата на Бъфало срещу Лос Анджелис с 3:2. Джак Куин се отчете с гол и асистенция, а Зак Бенсън и Расмус Далин записаха по две асистенции за тима, който спечели трета поредна победа. Уко-Пека спаси 27 удара. Кори Пери и Андре Ли вкараха за "кралете", които играха без крилото Адриан Кемпе.

Уилям Ниландер и Теди Блугер направиха по гол и асистенция за Торонто, който се наложи над Ванкувър с 4:2. Вратарят на "кленовите листа" Антони Столарц спря 26 шута, както и записа третата си асистенция за сезона. Ливи Мирилайнен отрази 24 шута на другата врата. Остън Матюс и Зак Макюин също вкараха за успеха. Макс Сасон и Брок Бузър бяха голмайсторите на Ванкувър.

Джош Андерсон вкара два гола и добави асистенция за Монреал, който победи Питсбърг с 5:4. Крис Крайдър допринесе с гол и асистенция, а Оливер Капанен и Александър Тексие също вкараха. Монреал има вече пет поредни победи. Сидни Кросби и Ерик Карлсон записаха по гол и две асистенции всеки, а Томи Новак и Ричард Ракел също добавиха по едно попадение и една асистенция. Сергей Мурашов спаси 22 шута. Кросби записа своята 1112 асистенция в кариерата си, като изпревари Рей Бурк от Бостън в периода 1979-2000 за най-много асистенции за един отбор.

Артури Лехконен вкара два гола, Брок Нелсон също се разписа във втората част за победата на Колорадо срещу Калгари с 5:2. Натан Маккинън и Мартин Некас записаха по гол и асистенция, Кайл Макар направи четири асистенции, а Девон Тоус - две. Макензи Блакууд направи 25 спасявания за Колорадо. Джоел Фараби и Мартин Пишпишим отбелязаха, а Арсений Сергеев отрази 28 удара за успеха.

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