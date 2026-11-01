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Реазултати от НХЛ

  • 1 ное 2026 | 06:32
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Реазултати от НХЛ

Резултати от играните през изминалата нощ мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Бостън Бруинс – Чикаго Блекхоукс 5:4* след продължение
Детройт Ред Уингс – Сейнт Луис Блус 4:5
Нешвил Предейтърс – Тампа Бей Лайтнинг 5:4* след продължение и дузпи
Ню Йорк Айлъндърс – Едмънтън Ойлърс 0:4
Лос Анджелис Кингс – Бъфало Сейбърс 2:3
Сан Хосе Шаркс – Отава Сенатърс 1:5
Ванкувър Канъкс – Торонто Мейпъл Лийфс 2:4
Монреал Канейдиънс – Питсбърг Пингуинс 5:4
Далас Старс – Кълъмбъс Блу Джакетс 3:1
Колорадо Авал – Калгари Флеймс 5:2

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