Реазултати от НХЛ

Резултати от играните през изминалата нощ мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.



Бостън Бруинс – Чикаго Блекхоукс 5:4* след продължение

Детройт Ред Уингс – Сейнт Луис Блус 4:5

Нешвил Предейтърс – Тампа Бей Лайтнинг 5:4* след продължение и дузпи

Ню Йорк Айлъндърс – Едмънтън Ойлърс 0:4

Лос Анджелис Кингс – Бъфало Сейбърс 2:3

Сан Хосе Шаркс – Отава Сенатърс 1:5

Ванкувър Канъкс – Торонто Мейпъл Лийфс 2:4

Монреал Канейдиънс – Питсбърг Пингуинс 5:4

Далас Старс – Кълъмбъс Блу Джакетс 3:1

Колорадо Авал – Калгари Флеймс 5:2

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