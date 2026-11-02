Всички световни шампиони във Формула 1

Всички световни шампиони в история на Формула 1 от 1950 до 2026 година:
1950 – Джузепе Фарина (Италия)
1951 – Хуан Мануел Фанджо (Аржентина)
1952 – Алберто Аскари (Италия)
1953 – Алберто Аскари (Италия)
1954 – Хуан Мануел Фанджо (Аржентина)
1955 – Хуан Мануел Фанджо (Аржентина)
1956 – Хуан Мануел Фанджо (Аржентина)
1957 – Хуан Мануел Фанджо (Аржентина)
1958 – Майк Хоторн (Великобритания)
1959 – Джак Брабъм (Австралия)
1960 – Джак Брабъм (Австралия)
1961 – Фил Хил (САЩ)
1962 – Греъм Хил (Великобритания)
1963 – Джим Кларк (Великобритания)
1964 – Джон Съртийс (Великобритания)
1965 – Джим Кларк (Великобритания)
1966 – Джак Брабъм (Австралия)
1967 – Дени Хълм (Нова Зеландия)
1968 – Греъм Хил (Великобритания)
1969 – Джаки Стюарт (Великобритания)
1970 – Йохен Ринд (Австрия)
1971 – Джаки Стюарт (Великобритания)
1972 – Емерсон Фитипалди (Бразилия)
1973 – Джаки Стюарт (Великобритания)
1974 – Емерсон Фитипалди (Бразилия)
1975 – Ники Лауда (Австрия)
1976 – Джеймс Хънт (Великобритания)
1977 – Ники Лауда (Австрия)
1978 – Марио Андрети (САЩ)
1979 – Джоди Шектър (Южна Африка)
1980 – Алън Джоунс (Австралия)
1981 – Нелсън Пикет (Бразилия)
1982 – Кеке Розберг (Финландия)
1983 – Нелсън Пикет (Бразилия)
1984 – Ники Лауда (Австрия)
1985 – Ален Прост (Франция)
1986 – Ален Прост (Франция)
1987 – Нелсън Пикет (Бразилия)
1988 – Айртон Сена (Бразилия)
1989 – Ален Прост (Франция)
1990 – Айртон Сена (Бразилия)
1991 – Айртон Сена (Бразилия)
1992 – Найджъл Менсъл (Великобритания)
1993 – Ален Прост (Франция)
1994 – Михаел Шумахер (Германия)
1995 – Михаел Шумахер (Германия)
1996 – Деймън Хил (Великобритания)
1997 – Жак Вилньов (Канада)
1998 – Мика Хакинен (Финландия)
1999 – Мика Хакинен (Финландия)
2000 – Михаел Шумахер (Германия)
2001 – Михаел Шумахер (Германия)
2002 – Михаел Шумахер (Германия)
2003 – Михаел Шумахер (Германия)
2004 – Михаел Шумахер (Германия)
2005 – Фернандо Алонсо (Испания)
2006 – Фернандо Алонсо (Испания)
2007 – Кими Райконен (Финландия)
2008 – Люис Хамилтън (Великобритания)
2009 – Дженсън Бътън (Великобритания)
2010 – Себастиан Фетел (Германия)
2011 – Себастиан Фетел (Германия)
2012 – Себастиан Фетел (Германия)
2013 – Себастиан Фетел (Германия)
2014 – Люис Хамилтън (Великобритания)
2015 – Люис Хамилтън (Великобритания)
2016 – Нико Розберг (Германия)
2017 – Люис Хамилтън (Великобритания)
2018 – Люис Хамилтън (Великобритания)
2019 – Люис Хамилтън (Великобритания)
2020 – Люис Хамилтън (Великобритания)
2021 – Макс Верстапен (Нидерландия)
2022 – Макс Верстапен (Нидерландия)
2023 – Макс Верстапен (Нидерландия)
2024 – Макс Верстапен (Нидерландия)
2025 – Ландо Норис (Великобритания)
2026 – Андреа Кими Антонели (Италия)
Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages