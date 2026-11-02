Победителят Верстапен: Днес на пистата беше доста хаотично

Макс Верстапен спечели третата си победа в последните четири състезания във Формула 1, след като победи в Гран При на Мексико Сити.

A SIXTH win in Mexico City for Max 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #F1 || #MexicoGP 🇲🇽 https://t.co/em1ZolzkEt — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 1, 2026

Успехът на четирикратния шампион остана в сянката на триумфа на Андреа Кими Антонели, който с третото си място на „Ерманос Родригес“ си осигури световната титла за 2026 година. Верстапен беше сред първите, които поздравиха новия шампион, който завоюва титлата на само 20 години и 68 дена.

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„Невероятно е, разбира се. Какъв сезон само направи той! Да постигнеш подобно нещо на толкова млада възраст е наистина изключително впечатляващо. Страхотно е да видиш как целият отбор празнува заедно с него, а семейството му също е тук. Сигурен съм, че днешният ден е много емоционален за него и съм изключително горд с него“, заяви пилотът на Ред Бул, който след това коментира и хаотичното състезание в Мексико.



„Днес на пистата беше доста хаотично. Още първият старт на практика предопредели състезанието ми. Просто направих много добра първа обиколка, нека го кажем така. След това заложихме на малко по-различна стратегия. Мисля, че ни липсваше малко темпо, но успяхме да останем в битката и взехме правилните решения в точните моменти.



„Разбира се, наказанието на Шарл (Леклер) ни изведе начело, но след това се виждаше, че съперниците ни постоянно се държат близо до мен. Беше трудно. В края доста се изпотих, докато се опитвах да задържа Люис (Хамилтън) зад себе си“, заяви Верстапен.

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Снимки: Gettyimages