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Валенсия излъга Елче за първата си победа при Агире

  • 1 ное 2026 | 21:24
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Валенсия излъга Елче за първата си победа при Агире

Валенсия постигна едва втората си победа от началото на сезона, след като надделя с 1:0 над Елче като гост. Въпреки това "прилепите" остават на предпоследната позиция с девет точки, докато днешният им съперник е точно над чертата с точка повече. Това е първи успех за Валенсия под ръководството на Хавиер Агире.

Елче доминира, но първото полувреме на „Мартинес Валеро“ завърши при резултат 0:0. Футболистите на Мартин Анселми изцяло контролираха играта, водени от главния двигател в атака Хави Гера. Домакините пропуснаха поредица от чисти положения — Сепеда нацели напречната греда, Ревиво беше спрян от отлична проява на вратаря Столе Димитриевски, а Фернандо Ниньо за малко не отбеляза с атрактивна задна ножица.

Валенсия създаде малко опасности и застраши вратата единствено с два неточни удара на Арнау Мартинес и Пабло Мафео.

Елче започна по-добре и второто полувреме. Димитриевски спаси удар на Сепеда, но в 55-ата минута Валенсия можеше да поведе, след като Тарега засече с глава центриране от корнер, но топката премина на сантиметри встрани.

В 68-ата минута гостите взеха преднина. Хави Гера отправи страхотно подаване към навлизащия в празно пространство Данжума, който след това върна към Умар Садик. Той финтира един опонент, залъга Дитуро и завърши атаката с прецизен удар по земя.

В добавеното време Димитриевски направи много важно спасяване след удар на Редондо, с което гарантира трите точки на своя тим.

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Снимки: Gettyimages

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