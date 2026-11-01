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Айнтрахт за втори път през тази седмица срази Хамбургер със същия резултат, талант повтори исторически рекорд

  • 1 ное 2026 | 21:07
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Айнтрахт за втори път през тази седмица срази Хамбургер със същия резултат, талант повтори исторически рекорд

Само няколко дни след като Айнтрахт отстрани Хамбургер ШФ за Купата на Германия с успех с 3:1 като гост, “франките” днес отново победиха със същия резултат съперника си - този път у дома. На полувремето двата отбора се оттеглиха при 1:1, но през втората част отборът на Ади Хютер отбеляза две безответни попадения.

Срещата ще се запомни и с историческия момент с включването на таланта на домакините Нико Иличевич. Той изравни рекорда на Юсуфа Мукоко за най-млад играч в Бундеслигата - на възраст от 16 години и 1 ден.

Айнтрахт (Франкфурт) постигна втора поредна победа у дома и с 11 точки се изкачи на 8-о място. Хамбургер пък записа втора поредна загуба като гост и заема 11-а позиция с 9 пункта.

Още в 10-ата минута Айнтрахт излезе напред. Фарес Шаиби получи топката в наказателното поле и пусна успореден на голлинията пас, а в опита си да изчисти бранителят на гостите Уармед Омари опита да изчисти, но прати топката в собствената си мрежа - 1:0 за “франките”. Само четири минути по-късно обаче Хамбургер изравни. След центриране отляво защитникът на Айнтрахт Лилиан Брасие допусна грешка и отклони топката към Алберт Грьонбек. Датчанинът веднага отклони към Терем Мофи, който отблизо изравни - 1:1.

В началото на втората част Айнтрахт пак поведе. След корнер Брасие се извиси и стреля с глава. Стражът на Хамбургер Даниел Хойер Фернандеш успя да избие, но право в краката на Рафаел Ониедика, който с добавка отблизо направи 2:1. В 69-ата минута пък Айнтрахт удвои аванса си, като Джан Узун изведе в отлична позиция Юнес Ебнуталиб, който отблизо направи 3:1. Шест минути по-късно пък домакините удариха и греда чрез Шаиби, като имаше и добра намеса на вратаря на гостите.

Към края на мача Хамбургер натисна и малко преди края на редовното време можеше и да намали пасива си, но стражът на Айнтрахт Ноа Атуболу на два пъти се намеси добре след опасни удари на Грьонбек и Александер Рьосинг-Лелесиит. Освен това след корнер удар от воле на Омари срещна напречната греда на домакините.

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