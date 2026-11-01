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Дженоа взе първата си победа като гост за сезона

  • 1 ное 2026 | 21:05
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Дженоа взе първата си победа като гост за сезона

Дженоа постигна първата си победа като гост през сезона в Серия А, след като надделя с 2:1 над Лече на „Виа дел Маре“ в двубой от 10-ия кръг. Тимът на Даниеле Де Роси поведе с два гола още преди изтичането на половин час игра чрез Милутин Осмаич (11') и Жуниор Месиас (29'), а Юсеф Мале намали изоставането на домакините в 39-ата минута.

Гостите откриха резултата след груба грешка при изнасянето на топката от страна на Лече. Жуниор Месиас се възползва от ситуацията и след разбъркване в наказателното поле центрира към Осмаич, който прати топката в мрежата. Малко по-късно Дженоа организира още една бърза контраатака. Стефан Ел Шаарауи изведе Месиас сам срещу вратаря, бразилецът го преодоля и на празна врата покачи на 2:0. Лече върна интригата с изпълнение на пряк свободен удар от Мале, чийто изстрел се отклони в Мортен Френдруп и заблуди вратаря Юстин Бейлоу.

В добавеното време на първата част Лече стигна до попадение чрез Никола Щулич, но след намесата на ВАР голът бе отменен заради игра с ръка на нападателя непосредствено преди топката да влезе във вратата. След почивката домакините продължиха да търсят изравняването, но в 56-ата минута Стефан Ел Шаарауи бе близо до нов гол за Дженоа, след като негов удар срещна гредата. Така гостите съхраниха преднината си до последния съдийски сигнал и записаха важни три точки в битката за оцеляване.

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Снимки: Gettyimages

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