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ФК Париж удари Монако и влезе в топ 4

  • 1 ное 2026 | 20:40
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ФК Париж удари Монако и влезе в топ 4

ФК Париж се изкачи до четвърто място в класирането, след като победи с 3:1 Монако. Столичани нямат загуба при домакинствата си от началото на сезона. “Монегаските” пък са без победа вече четвърти пореден мач в Лига 1.

Днешният двубой до голяма степен бе решен през първото полувреме, в което ФК Париж доминираше. Тимът на Лиъм Росиниър удари греда в 13-ата минута, когато Пиер Леес-Мелу стреля от дистанция. Илан Кебал прати добавката над вратата. Постоянните атаки на домакините дадоха резултата към края на първата част. В 38-ата Ласин Синайоко откри резултата, след като бе изведен от Максим Лопес. “Монегаските” можеха бързо да изравнят, но ударът на Александър Головин мина покрай вратата. Синайоко отбеляза втория си гол в мача малко преди почивката.

Фелипе Луис направи двойна смяна на почивката, като една от тях бе изваждането на голмайстора на тима Парис Брунер, на чието място се появи Фоларин Балогун. ФК Париж продължи да контролира събитията на терена, но Балогун върна гостите в мача в 65-ата минута. Надеждите им поне за частичен обрат се изпариха 9 минути по-късно, когато Синайоко отлично задържа топката в наказателното поле и пусна към Пабло Пажис, който отбеляза трети гол за парижани.

Междувременно Лион се доближи на две точки от лидера Пари Сен Жермен след успех с 2:0 над Анже. Домакините имаха предимство през първото полувреме, а Ърнест Нуама откри резултата в 38-ата минута. Анже не създаде много в предни позиции, а надеждите му приключиха четири минути преди края на редовното време, когато Корентен Толисо вкара, след като засече с глава центриране от ъглов удар.

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Снимки: Imago

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