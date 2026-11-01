Дебютант от Кьолн попречи на Унион да си отмъсти за унижението отпреди няколко дни

Унион (Берлин) не успя да си отмъсти на Кьолн и двата отбора завършиха 1:1 в мач от 8-ия кръг на Бундеслигата, сблъскващ два от отборите в дъното. Само пет дни след като “козлите” разби съперника си с 5:0 за Купата на Германия, “железните” днес бяха близо до това поне частично да си отмъстят до срамното поражение, след като водеха до 79-ата минута. Тогава обаче изравнителен гол на дебютанта Малек Ел Мала запази точката за гостите.

Така Унион записа трето поредно равенство и се намира на баражната 16-а позиция със 7 точки. Кьолн пък е със само една победа в последните седем мача и се намира непосредствено над днешния си съперник с два пункта повече.

Още в 10-ата минута Унион излезе напред. Тим Скарке получи топката в малкото наказателно поле близо до аутлинията, обърна се и подаде към Яник Хаберер, който засече топката в мрежата - 1:0 за домакините. “Железните” продължиха да играят по-добре и в 42-рата минута бяха близо до това да удвоят аванса си, след като Ливан Бурку напредна и стреля опасно от наказателното поле, но стражът на гостите Марвин Швебе успя да избие, а след това топката се удари и в напречната греда и в крайна сметка не влезе.

Wir nehmen beim Wiedersehen mit Union Berlin einen Punkt mit nach Köln. _ 1:1 (90.) #FCUKOE #effzeh https://t.co/tXLifG8ya2 — 1. FC Köln (@fckoeln) November 1, 2026

В 79-ата минута Кьолн успя да изравни. След късо изпълнение на корнер влезлият от пейката Алесиоа Кастро-Монтес центрира и след разбъркване топката стигна до друга резерва - Малек Ел Мала, който отблизо я заби в мрежата на домакините за 1:1 и вкара още в своя дебют. 21-годишният нападател е брат на големият талант на Кьолн Саид Ел Мала. Така в крайна сметка срещата приключи при равен резултат.

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Снимки: Imago