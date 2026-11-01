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Ботас е уверен за мястото си във Формула 1 през 2027

  • 1 ное 2026 | 18:35
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Финландският пилот Валтери Ботас изрази увереност, че ще запази мястото си на стартовата решетка във Формула 1 и през 2027 година, омаловажавайки спекулациите около евентуалното си напускане на Кадилак за сметка на Колтън Херта.

Американският отбор вече обяви нов договор за Серхио Перес, но все още не е потвърдил оставането на Ботас. Причина за въпросите около бъдещето му са и резултатите през сезон 2026, в който той отстъпва на съотборника си – Перес води с 15:9 в преките квалификационни дуели. Това подхрани слуховете, че Кадилак обмисля да даде титулярно място на своя американски резервен пилот Херта, веднага щом той си осигури необходимия суперлиценз.

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„Нямам какво толкова да кажа - сподели Ботас. - Такава е ситуацията, слухове винаги има. Няма какво да добавя, в крайна сметка всичко ще стане ясно.“

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Въпреки че първоначално договорът на финландеца беше представен като многогодишен, става дума за контракт по схемата „една плюс една години“, като вторият сезон подлежи на допълнително активиране. Ако остане за 2027, това ще бъде 14-и сезон във Формула 1 за финландеца, чийто дебют в шампионата бе с отбора на Уилямс през 2013 година.

„За мен подобно развитие е напълно логично. Така пише в договора ми и поради тази причина съм доста уверен - коментира още пилотът. - Винаги съм имал яснота за това, че ще карам за Кадилак и тук. Чеко вече удължи договора си, докато аз все още не съм преминал през тази процедура. Но в голяма корпорация решенията минават през заседания на борда. Вярвам, че финалните потвърждения ще дойдат скоро, тъй като всичко трябва да бъде одобрено от висшето ръководство в САЩ.“

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Ботас подчерта, че настоящите резултати трябва да се разглеждат през призмата на дебютния сезон на Кадилак. Новосформираният екип се намира на дъното на класирането при конструкторите без спечелена точка след първите 18 кръга, а опитни състезатели като Ботас и Перес бяха привлечени именно за да помогнат с опита си при изграждането на проекта.

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„Бях наясно за какво се съгласявам при идването си тук – за разработка и дългосрочна работа. Понякога целта е просто да опазим болида и да видим карирания флаг - обясни Ботас. - Очаквам момента, в който ще разполагаме с по-конкурентен автомобил, за да покажем пълния си потенциал. Дотогава просто изпълнявам инструкциите и се стремя да извличам максимума във всяка ситуация. Давам всичко от себе си на пистата.“

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Снимки: Gettyimages

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