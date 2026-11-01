Фрозиноне удари Торино и се затвърди в топ 6

Новакът Фрозиноне продължи да впечатлява и победи у дома с 2:0 Торино в мач от 10-тия кръг на Серия А. И двата гола за домакините бяха отбелязани през втората част.

По този начин Фрозиноне продължи добрата си серия от три успеха и реми в последните 4 мача, като се затвърди в топ 6 с 20 точки. “Биковете” пък инкасираха втора поредна загуба и заемат 10-а позиция в класирането с 13 пункта.

Първото полувреме премина с по-активна игра на домакините, но малко чисти положения. В самия негов край Джакомо Кало от Фрозиноне стреля опасно от пряк свободен удар, но стражът на Торино Лукаш Пери се намеси.

В началото на втората част новаците откриха резултата. Гиорги Квернадзе проби отляво и намери в наказателното поле Фарес Гедиемис, а алжирецът веднага стреля и с точен удар намери мрежата на “биковете” за 1:0.

5 - Il #Frosinone è la squadra che conta più giocatori che hanno preso parte ad almeno 5 gol in questa stagione nei Big-5 campionati europei, ben 5: Raimondo - 8 (8G+0A) Kvernadze - 7 (3G+4A) Schmid - 6 (2G+4A) Calò - 5 (4G+1A) Ghedjemis - 5 (1G+4A) Comitiva. #FrosinoneTorino https://t.co/DYlhg1mdVB — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 1, 2026

През втората част Торино се поактивизира, като имаше две добри възможности чрез Никола Влашич и Гаетано Ористанио, чиито удари обаче бяха с малко неточни. Домакините пък можеха да вкарат, но опасен удар на Гедиемис бе блокиран. В крайна сметка в продължението на двубоя Фрозиноне окончателно подпечата победата си, когато Джакомо Кало с точен изстрел от дъгата на наказателното поле окончателно осигури трите точки за отбора си за крайното 2:0.

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