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Фрозиноне удари Торино и се затвърди в топ 6

  • 1 ное 2026 | 18:20
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Фрозиноне удари Торино и се затвърди в топ 6

Новакът Фрозиноне продължи да впечатлява и победи у дома с 2:0 Торино в мач от 10-тия кръг на Серия А. И двата гола за домакините бяха отбелязани през втората част.

По този начин Фрозиноне продължи добрата си серия от три успеха и реми в последните 4 мача, като се затвърди в топ 6 с 20 точки. “Биковете” пък инкасираха втора поредна загуба  и заемат 10-а позиция в класирането с 13 пункта.

Първото полувреме премина с по-активна игра на домакините, но малко чисти положения. В самия негов край Джакомо Кало от Фрозиноне стреля опасно от пряк свободен удар, но стражът на Торино Лукаш Пери се намеси.

В началото на втората част новаците откриха резултата. Гиорги Квернадзе проби отляво и намери в наказателното поле Фарес Гедиемис, а алжирецът веднага стреля и с точен удар намери мрежата на “биковете” за 1:0.

През втората част Торино се поактивизира, като имаше две добри възможности чрез Никола Влашич и Гаетано Ористанио, чиито удари обаче бяха с малко неточни. Домакините пък можеха да вкарат, но опасен удар на Гедиемис бе блокиран. В крайна сметка в продължението на двубоя Фрозиноне окончателно подпечата победата си, когато Джакомо Кало с точен изстрел от дъгата на наказателното поле окончателно осигури трите точки за отбора си за крайното 2:0.

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