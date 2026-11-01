Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хетафе

Впечатляващ обрат срещу Севиля извади Хетафе от зоната на изпадащите

  • 1 ное 2026 | 17:17
  • 656
  • 0
Впечатляващ обрат срещу Севиля извади Хетафе от зоната на изпадащите

Хетафе постигна третата си победа от началото на сезона в Ла Лига, след като стигна до впечатляващ домакински обрат с 3:1 срещу Севиля. С този успех тимът от предградието на Мадрид излезе от зоната на изпадащите и се изкачи до 12-ото място.

Срещата на „Колисеум Алфонсо Перес“ започна добре за домакините, които наложиха натиск в началото. Първият сериозен шанс се откри пред Себастиан Босели, чийто изстрел с глава премина на броени сантиметри от страничната греда.

Противно на логиката и в момент, в който пред вратата на Хетафе липсваше каквато и да е опасност, гостите стигнаха до откриване на резултата. В 19-ата минута Кике Салас нахлу мощно в наказателното поле, възползва се от разсейване в отбраната на домакините и засече с глава центриране на Феликс Корея за 0:1. След полученото попадение играта на Хетафе изцяло се срина.

В края на полувремето гостите засилиха натиска си, въпреки че трудно стигаха до чисти голови позиции. Все пак Севиля бе близо до втори гол, но вратарят на домакините Давид Сория направи ключово спасяване след удар на Габриел Суазо, запазвайки изоставането на своя тим на само един гол преди почивката.

Хетафе заигра по-добре през второто полувреме. В 62-рата минута Влаходимос направи страхотно спасяване след удар на Гарсия. Това бе най-добрата възможност за домакините до момента. Хетафе обаче не се отказа и шест минути след това изравни резултата. Сатриано много добре проби отдясно и центрира към близката греда, където Енес Юнал засече.

В 73-тата минута Хетафе направи пълен обрат, след като Сатриано много технично, с пета, засече подаване на Юнал отдясно. Лайнсменът бе маркирал нарушение на Гарсия срещу Буено преди това, но главният съдия остави играта да продължи. След дълго разглеждане с ВАР попадението бе зачетено. Повторенията показаха, че реално нарушение нямаше, но футболистите на Севиля се повлияха от флага на страничния рефер и част от тях спряха да играят и така се стигна до гола. Именно заради това гостите оспориха бурно крайното решение.

В добавеното време Севиля остана с човек по-малко, след като Ману Буено, който бе последен в защитата на гостите, фаулира откъсващия се Сотриано и получи червен картон. Хетафе се възползва и стигна до още един гол чрез Орел Мангала, който получи в наказателното поле от Гарсия и стреля от движение за крайното 3:1.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Сантандер 0:3 Реал Мадрид, греда на Мбапе

Сантандер 0:3 Реал Мадрид, греда на Мбапе

  • 1 ное 2026 | 18:33
  • 6056
  • 29
Фрозиноне удари Торино и се затвърди в топ 6

Фрозиноне удари Торино и се затвърди в топ 6

  • 1 ное 2026 | 18:20
  • 324
  • 0
Лацио обърна Каляри и се откъсна на върха в Серия А

Лацио обърна Каляри и се откъсна на върха в Серия А

  • 1 ное 2026 | 18:18
  • 882
  • 2
Нова победа за Ивайло Петев начело на Мардин, Здравко Димитров пропусна дузпа

Нова победа за Ивайло Петев начело на Мардин, Здравко Димитров пропусна дузпа

  • 1 ное 2026 | 18:04
  • 853
  • 0
Ливърпул 0:0 Арсенал

Ливърпул 0:0 Арсенал

  • 1 ное 2026 | 17:38
  • 3168
  • 5
Мърси обясни слабия старт на сезона и триумфа над Фенербахче

Мърси обясни слабия старт на сезона и триумфа над Фенербахче

  • 1 ное 2026 | 17:30
  • 1690
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул 0:0 Арсенал

Ливърпул 0:0 Арсенал

  • 1 ное 2026 | 17:38
  • 3168
  • 5
Сантандер 0:3 Реал Мадрид, греда на Мбапе

Сантандер 0:3 Реал Мадрид, греда на Мбапе

  • 1 ное 2026 | 18:33
  • 6056
  • 29
"Анализът на Нико Петров": Сангаранга потопи Дунав!

"Анализът на Нико Петров": Сангаранга потопи Дунав!

  • 1 ное 2026 | 13:35
  • 7695
  • 77
Карик няма да бъде уволнен и след загубата от Челси

Карик няма да бъде уволнен и след загубата от Челси

  • 1 ное 2026 | 13:44
  • 6859
  • 16
Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

  • 1 ное 2026 | 09:45
  • 11670
  • 16
Китай изпълни заканата си и „заличи“ Реал Мадрид и Мбапе

Китай изпълни заканата си и „заличи“ Реал Мадрид и Мбапе

  • 1 ное 2026 | 15:37
  • 8389
  • 8