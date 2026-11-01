Впечатляващ обрат срещу Севиля извади Хетафе от зоната на изпадащите

Хетафе постигна третата си победа от началото на сезона в Ла Лига, след като стигна до впечатляващ домакински обрат с 3:1 срещу Севиля. С този успех тимът от предградието на Мадрид излезе от зоната на изпадащите и се изкачи до 12-ото място.

Срещата на „Колисеум Алфонсо Перес“ започна добре за домакините, които наложиха натиск в началото. Първият сериозен шанс се откри пред Себастиан Босели, чийто изстрел с глава премина на броени сантиметри от страничната греда.

Противно на логиката и в момент, в който пред вратата на Хетафе липсваше каквато и да е опасност, гостите стигнаха до откриване на резултата. В 19-ата минута Кике Салас нахлу мощно в наказателното поле, възползва се от разсейване в отбраната на домакините и засече с глава центриране на Феликс Корея за 0:1. След полученото попадение играта на Хетафе изцяло се срина.

В края на полувремето гостите засилиха натиска си, въпреки че трудно стигаха до чисти голови позиции. Все пак Севиля бе близо до втори гол, но вратарят на домакините Давид Сория направи ключово спасяване след удар на Габриел Суазо, запазвайки изоставането на своя тим на само един гол преди почивката.

Хетафе заигра по-добре през второто полувреме. В 62-рата минута Влаходимос направи страхотно спасяване след удар на Гарсия. Това бе най-добрата възможност за домакините до момента. Хетафе обаче не се отказа и шест минути след това изравни резултата. Сатриано много добре проби отдясно и центрира към близката греда, където Енес Юнал засече.

В 73-тата минута Хетафе направи пълен обрат, след като Сатриано много технично, с пета, засече подаване на Юнал отдясно. Лайнсменът бе маркирал нарушение на Гарсия срещу Буено преди това, но главният съдия остави играта да продължи. След дълго разглеждане с ВАР попадението бе зачетено. Повторенията показаха, че реално нарушение нямаше, но футболистите на Севиля се повлияха от флага на страничния рефер и част от тях спряха да играят и така се стигна до гола. Именно заради това гостите оспориха бурно крайното решение.

‼️INSÓLITO | El linier señala falta de Andrés García sobre Manu Bueno. 🇪🇸🚩 👀 Los futbolistas del Sevilla se desentienden de la jugada y el Getafe acaba anotando 👉 García Verdura es llamado por el VAR y da validez al gol del conjunto azulón 🏟️ Getafe - Sevilla https://t.co/tvR1o1i0m8 — Laliga News (@laligaa_neews) November 1, 2026

В добавеното време Севиля остана с човек по-малко, след като Ману Буено, който бе последен в защитата на гостите, фаулира откъсващия се Сотриано и получи червен картон. Хетафе се възползва и стигна до още един гол чрез Орел Мангала, който получи в наказателното поле от Гарсия и стреля от движение за крайното 3:1.

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Снимки: Imago