Директор в KUKKIWON се поклони пред гроба на Слави Бинев

Днес делегация на KUKKIWON отдаде почит към президента на БФТ Слави Бинев. Членът на Борда на директорите Ли Хо Йол връчи специален плакет на съпругата на г-н Бинев и сподели, че той имаше огромна заслуга за развитието на Таекуондо в България и в частност работата с KUKKIWON.



След това г-н Ли Хо Йол проведе разговор и с вицепрезидента на БФТ Христо Георгиев, където също изрази своето възхищение от това, което родната федерация прави за популяризирането на корейския спорт в нашата страна.



В заключение представителят на KUKKIWON сподели пред Христо Георгиев, че се надява съвместната работа между двете страни да продължи в същия дух на разбирателство.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google