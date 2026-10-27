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Георги "Jorko" Митев и Liquid изпуснаха победата срещу Aurora

  • 27 окт 2026 | 20:07
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Георги "Jorko" Митев и Liquid изпуснаха победата срещу Aurora

Liquid на българския снайперист Георги "Jorko" Митев загуби с 1:2 (11-13, 13-11, 10-13) от Aurora в груповата фаза на PGL Masters турнира по CS2 в Букурещ и пропусна първата възможност да си осигури място в плейофите.

"Кончетата" отстъпиха на Anubis, но изравни серията след успех на Inferno. На решаващата карта Cache тимът поведе, но Aurora направи обрат и спечели двубоя.

Jorko завърши срещата с 37 елиминации. Българинът и съотборниците му ще имат още един шанс да се класират за топ 8 на турнира с награден фонд от над милион долара.

Снимка: HLTV

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