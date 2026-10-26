Светът на електронните спортове скърби за световния шампион Cyanide

Легендата в League of Legends - Лаури "Cyanide" Хапонен, който е бивш джънглър на Fnatic и световен шампион по League of Legends от 2011 г., е починал на 31 години.

Новината предизвика вълна от съболезнования от бивши съотборници, играчи и организации. Бившите му съотборници sOAZ и Rekkles, както и ръководството на Fnatic, го запомниха не само с успехите, но и като изключителен човек.

Други клубове и състезатели подчертаха влиянието му върху ранното развитие на професионалната сцена и поколенията играчи, които е вдъхновил.

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