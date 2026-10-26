Liquid на Георги "Jorko" Митев нямаше проблеми срещу Legacy в Букурещ

Георги "Jorko" Митев и Liquid продължават с доброто си представяне на PGL Masters турнира в Букурещ.

THE GOOD TIMES KEEP ON ROLLING https://t.co/6nOuwDjmrj — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) October 26, 2026

Северноамериканската организация се наложи над бразилския състав Legacy с 2:0 (13-10, 13-8) и се класира за потока с баланс от две победи и загуба, в който само една победа дели отбора от място в плейофите.

No need to sound the alarms today! We take Ancient 13-10 against @legacyggbr 🙌 https://t.co/TgyIr93nGY — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) October 26, 2026

Българският състезател имаше важен принос за успеха, като завърши серията с 30 елиминации и рейтинг от 1.20. На първата карта Ancient Liquid натрупа солиден аванс, а Jorko поведе тима към победа с 13-10 и индивидуален рейтинг от 1.57.

На Inferno американският състав затвори серията след 13:8, въпреки равностойното първо полувреме.За Liquid това е втори успех в турнира след победата над гранда MOUZ в откриващия мач.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google