Liquid на Георги "Jorko" Митев нямаше проблеми срещу Legacy в Букурещ

Георги "Jorko" Митев и Liquid продължават с доброто си представяне на PGL Masters турнира в Букурещ.
Северноамериканската организация се наложи над бразилския състав Legacy с 2:0 (13-10, 13-8) и се класира за потока с баланс от две победи и загуба, в който само една победа дели отбора от място в плейофите.
Българският състезател имаше важен принос за успеха, като завърши серията с 30 елиминации и рейтинг от 1.20. На първата карта Ancient Liquid натрупа солиден аванс, а Jorko поведе тима към победа с 13-10 и индивидуален рейтинг от 1.57.
На Inferno американският състав затвори серията след 13:8, въпреки равностойното първо полувреме.За Liquid това е втори успех в турнира след победата над гранда MOUZ в откриващия мач.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google