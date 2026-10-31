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Лазар Тодев продължи победната си серия в Германия

  • 31 окт 2026 | 23:39
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Лазар Тодев продължи победната си серия в Германия

Лазар Тодев записа четвърта поредна победа в професионалната ММА верига “Oktagon”. 

Българинът победи с единодушно съдийско решение (29-28, 29-28, 29-28) Симон Бийонг в двубой от основната бойна карта на събитието “Oktagon 96” в Мюнхен. 

Роденият в Хасково спортист разчита предимно на боксовите си умения в този двубой и пласира 111 удара, докато съперникът му пласира 80. 

30-годишният Тодев вече има 15 победи в 22 професионални битки и очаква двубой за титлата в тежка категория в “Oktagon” .

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